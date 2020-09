Centros comerciales aún no tienen repunte de ventas, lamenta Acecop

“No hemos tenido una recuperación en estas cuatro semanas de reapertura todavía, no podemos hablar de una reactivación tras estar 5 meses cerrados, una reapertura no implica recuperación de ingresos, sí hemos tenido ventas pero no vamos a reportar ventas del 100 por ciento”, dijo el presidente de la agrupación

Andrés de la Luz Espinosa, director de la Acecop, lamentó que desde el arranque de la Reactivación Económica, hace un mes, los centros comerciales en Puebla no han registrado ningún repunte en sus ventas a pesar de que los poblanos han reportado aglomeraciones en dichas instalaciones durante los fines de semana.

En entrevista con CAMBIO, el director de la Asociación de Centros Comerciales de Puebla (Acecop) señaló que en el caso de los 67 inmuebles adheridos a su organización, el hecho de no rebasar el 30 por ciento del aforo estipulado por el Gobierno del Estado no ha permitido que haya recuperación de sus ventas.

“Las actividades en esta reactivación han estado de manera normal, nunca hemos sobrepasado el aforo del 30 por ciento, no hemos tenido una recuperación en estas cuatro semanas de reapertura todavía, no podemos hablar de una reactivación tras estar cinco meses cerrados, una reapertura no implica recuperación de ingresos, sí hemos tenido ventas pero no vamos a reportar ventas del 100 por ciento”, lamentó.

Andrés de la Luz mencionó que más que una recuperación económica, se quieren enfocar en generar nuevos empleos para los poblanos afectados por esta pandemia, además de que como Asociación seguirán apegados a los anuncios que el Gobierno del Estado emita en los días próximos, con el fin de respetar el pacto comunitario realizado y de esta manera preservar la salud de los poblanos.

“Redoblaremos esfuerzos, no debemos confiarnos, pediremos que los poblanos sigan respetando los aforos permitidos; aun cuando venga el tema de cines, que es un sector sumamente afectado, tenemos que ser responsables como lo hemos hecho, la recuperación económica es lenta pero vamos poco a poco”, finalizó.