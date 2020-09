Desde el IMSS La Margarita hacen negocio con los muertos en contubernio con funerarias

En contubernio con trabajadores de Seguridad y Servicio Social del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Funeraria Flores de Miguel Ángel Alcántara Córdoba acapara los servicios funerarios en La Margarita, bajo el modus operandi de golpear, amedrentar y amenazar a los demás dueños de los servicios fúnebres para que no se acerquen al hospital.

En entrevista con CAMBIO, los dueños de cinco funerarias de Puebla —Funeraria J Téllez, Funerarias Rendón, Funerarias Ortiz, Funerarias Delfín y Grupos Funerarios Amor Eterno— denunciaron el modus operandi de la Funeraria Flores, el cual consiste en golpear, amedrentar y amenazar en caso de que atiendan algún servicio en el IMSS La Margarita.

De igual forma, los dueños aseguraron tener conocimiento que dentro del IMSS algunos trabajadores sociales están coludidos con Funeraria Flores, obligando a los familiares a que contraten los servicios funerarios de este negocio, condicionando la entrega del cuerpo de su ser querido.

“Clientes me han dicho que los trabajadores de esta funeraria están adentro del hospital acosándolos, son dos, uno donde se entrega el certificado y otro en el mortuorio; tienen contacto con los de Seguridad y trabajadores sociales, que les avisan cuando alguien muere por medio de radios”, narró la señora Gabriela, de Funerarias Delfín.

Sin embargo, a pesar de que algunos empleados lo llegan a realizar por dinero, también hay trabajadoras sociales de este nosocomio que realizan estos actos por amenazas por parte de Miguel Ángel Alcántara. Incluso las ha mandado a golpear y vigilar con el fin de asegurar un servicio funerario dentro de La Margarita.

“Por lo que se escucha y entre nosotros sabemos que ha amenazado a trabajadoras sociales del IMSS; es una persona prepotente, quiere que trabaje la misma gente del hospital con ellos a la fuerza, esperamos que se haga algo al respecto”, lamentó el dueño de Funerarias Ortiz.

Pese a ello, también se acusó a Funeraria Flores por realizar cobros excesivos de servicio funerario, pues los empresarios afectados señalaron que este gasto oscila entre unos 5 mil o 6 mil pesos, cuando el señor Miguel Ángel ha hecho su ‘agosto’ en esta pandemia, cobrando hasta 14 mil pesos por supuestos “servicios especiales” al tratarse de fallecidos por coronavirus, cuando el costo no tiene que variar ni llegar al doble de precio por este periodo.

“Muchos familiares nos han dicho que si no se van con esa funeraria (Funeraria Flores), no les entregarán el cuerpo en el IMSS La Margarita; me han cancelado servicios pagados por miedo, es una injusticia que les hagan eso a los seres queridos de los fallecidos”, señaló el dueño de Funerarias Rendón, de nombre César.

Golpean a uno de los dueños de las funerarias

“No nos deja trabajar, no podemos quedar mal con nuestros clientes si nos contratan, se siente dueño del hospital”, narró el señor Luis Barranco Águila, dueño de la Funeraria J Téllez, mismo que el pasado sábado 26 de septiembre fue sumamente golpeado y amenazado por los empleados de la Funeraria Flores y su dueño.

En entrevista para CAMBIO, Barranco Aguilar narró que este es el tercer acto de violencia que sufre por parte de Miguel Ángel Alcántara Córdoba, pues mencionó que hace años golpearon a sus empleados y hasta balearon una de sus camionetas con tal de que no se acercara a dar sus servicios en el Hospital IMSS La Margarita.

En este sentido, mencionó que el pasado 21 de septiembre recibió mensajes en su celular por parte de un número desconocido diciéndole “te estás pasando de verga, hijo de puta”, por lo que el señor Luis procedió a marcarle de su número personal para averiguar quién era. Al contestar, narró que el dueño de esta funeraria lo amenazó para que dejara de ‘coyotear’ el nosocomio.

“Me empezó a decir que dejara de ‘coyotear’, yo le dije que no era eso porque él se siente dueño, le mencioné que si la gente viene a cualquiera de mis locales a solicitar un servicio no puedo negárselos por miedo a que me vaya a golpear, (…) eso fue en la madrugada”, narró Luis Barranco.

Cinco días después, el señor Luis tuvo que acudir a recuperar un cuerpo en el IMSS La Margarita como parte de su trabajo, mientras esperaba para que le otorgaran los trámites correspondientes en dicho nosocomio y trasladar al fallecido, mencionó que unos sujetos enviados por Alcántara Córdoba abrieron su camioneta para golpearlo hasta dejarlo inconsciente.

“Me abrieron la camioneta, un fulano me puso un trancazo en la cara, eran dos, me golpearon ahí en mi coche, todo se quedó lleno de sangre, me bajé y cuando caigo, me empezaron a patear en todo el cuerpo, logré levantarme y me volvieron a patear, me aventaron a otro coche y me quedé tirado como inconsciente. Logré ver que se subieron a mi camioneta y se la intentaron llevar pero no pudieron y sólo se echaron a correr”, narró el afectado.

Al menos cuatro funerarias de Puebla acusaron a Alcántara Córdoba por agresión

El testimonio del señor Luis Barranco, quien lleva más de 30 años en este negocio, fue un parteaguas para que otras empresas dedicadas a este sector como Funerarias Rendón, Funerarias Ortiz, Funerarias Delfín y Grupos Funerarios Amor Eterno acusaran a Miguel Ángel Alcántara Córdoba por acoso, agresiones físicas y hasta amenazas de muerte.

En entrevista con esta casa editorial, la señora Gabriela, dueña de Funerarias Delfín, narró que ha sido acosada por empleados enviados de Funeraria Flores con tal de que no pueda acudir al IMSS La Margarita cuando la contratan para sus servicios, incluso mencionó que al ser mujer sólo le han dado “sustos”, pero su esposo sí ha sido golpeado en las afueras de este nosocomio y hasta amenazado de muerte.

“Yo tengo miedo de que me puedan secuestrar, me puedan matar y tirar por ahí, apoyo al señor Luis porque entre funerarias nos echamos la mano, al menos nosotros no queremos regresar al IMSS La Margarita porque tenemos tres hijos y como nos ha amenazado, no queremos que secuestre a mis niños porque sabe dónde vivo, (…) no nos deja trabajar”, narró la señora Gabriela.

Por otro lado, el dueño de Funerarias Ortiz mencionó que él y sus empleados fueron amenazados y golpeados por Miguel Ángel Alcántara en el mes de diciembre del 2019 por la misma razón, además de que señaló que ha abusado de la desgracia ajena al subirle de precio a sus servicios hasta el doble con tal de obtener dinero fácil.

En el pico de la pandemia, hornos crematorios han estado saturados

En este sentido y tratándose de cómo ha sido la situación de las funerarias en esta contingencia sanitaria, el señor Luis Barranco narró que en el pico de la pandemia tuvieron bastante trabajo dando cuatro o cinco servicios al día, cuando normalmente atendían a una o dos personas previo a este periodo.

Mencionó que al momento de llevar un cuerpo a los hornos crematorios de la capital no había capacidad por ser bastantes fallecidos en el pico de esta pandemia, por lo que tenían que esperar hasta dos días para cremar el cuerpo, a pesar de que en la Angelópolis existen seis hornos que brindan este servicio, obligándolos a pedir el apoyo de un horno ubicado hasta Tlaxcala.

Por último y sin dar más detalles, el señor Luis Barranco ha tenido conocimientos de algunos compañeros que han recurrido a cambiar las actas de defunción para que no salgan documentadas por COVID-19.

“De mi parte y mi persona no hubo ese detalle, pero tenemos entendido que algunos compañeros sí lo hicieron, bueno, pero nosotros no tuvimos la necesidad de hacerlo como funerarias”, finalizó.