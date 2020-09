Barbosa investiga a Gali por desfalco de más de mil millones en saneamiento del Río Atoyac

El Gobernador Miguel Barbosa Huerta reveló que su gestión detectó un desfalco por más de mil millones de pesos en obras de saneamiento del Río Atoyac que se pagaron pero nunca se ejecutaron por parte de la administración de Antonio Gali Fayad, misma que incluye el tema de los “barquitos” de Valsequillo.

En conferencia de prensa el titular del ejecutivo comentó que dicho desfalco fue por el pago de un dragado a la zona del afluente el cual costó 300 millones de pesos al ejecutivo durante el morenovallismo, mientras que otros 700 millones de pesos fueron supuestamente por fumigación mismos que podrían no haberse realizado.

En este sentido el mandatario puntualizó que como todo acto de corrupción se le está dando seguimiento e investigando para integrar las carpetas correspondiente y proceder contra los responsables de este tema, asimismo comentó que dentro de este desfalco podrían estar el tema de los barquitos de saneamiento a la Laguna de Valsequillo.

“Estamos investigando un dragado y una fumigación al Atoyac por más de mil millones de pesos que podrían no haberse realizado, esas obras de limpia de ríos, de caminos son las formas como muchos gobiernos han encubiertos muchos desfalcos, no hacen la obra y aplican el dinero, estamos investigado esos hechos ocurridos, un dragado de 300 millones y una fumigación de 700 millones de pesos que podrían no haberse realizado”, dijo.

En tanto acotó que el tema de los barquitos si existen, sin embargo estos fueron comprados con un propósito que no existe por lo cual eran para condiciones diferentes, situación por la cual Barbosa Huerta acotó no inútiles y no han definido todavía que utilidad se le puede dar, mismo que evalúa la Secretaria de Medio Ambiente.

“Si releve al Secretario Ejecutivo (Moisés Grajales) porque lo consideré una decisión necesaria (...) no metería las manos al fuego por ninguna persona del sistema policial, pero tengo que confiar con pruebas, en el momento que pierda la confianza se va de mi gobierno, desde un custodio hasta el máximo”, dijo.