Hospitales privados se "hincharon" de dinero por la pandemia: Barbosa

Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, destacó que durante esta crisis sanitaria, derivada del Covid-19, los hospitales privados fueron los que se "hincharon" de ganancias; sin embargo, señaló que las instituciones de gobierno continúan dando atención a los enfermos por covid toda vez que la ciudadanía ya acude a curarse a las unidades médicas.

En conferencia de prensa el político poblano mencionó que sería positivo intensificar la identificación de enfermos covid; sin embargo, destacó que la crisis de salud en Puebla y México "camina bien", aunque no estará resuelta hasta que existan las vacunas o tratamientos que combatan el coronavirus.

"Sería muy bueno que pudiéramos intensificar la identificación de enfermos de covid, yo veo que esa parte está resuelta hoy, la gente ya no se queda en sus casas, la gente ya va a los hospitales, los que se hincharon de ganancias fueron los privados, pero estamos atendiendo a todos los que llegan los hospitales y sobre todo la gente ya va a curarse, la crisis de salud en México y en Puebla en particular creo que camina bien en cuanto a su solución, no estará resuelta hasta que tengamos la vacuna y los tratamientos", comentó.

Por otro lado el gobernador recalcó lo mencionado por el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien anunció que para Marzo de 2021 la vacuna contra el Covid-19 llegaría a México, ante esto Barbosa indicó que es una gran noticia esperanzadora y que fortalecerá los esfuerzos que se han hecho como el pacto comunitario y ahora el combate contra los contagios de influenza y dengue que se han producido en el estado de Puebla.

"Anima lo que dice el canciller Marcelo Ebrard, que será en el primer semestre de 2021 cuando llegue la vacuna o distintas vacunas de las empresas que están en competencia para combatir el coronavirus, viene la vacunación contra influenza, estamos viendo el tema del dengue, tenemos que tener capacidad de atender todo esto para fortalecer los esfuerzos que hemos hechos de la sana distancia y los protocolos sanitarios", finalizó.