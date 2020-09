Medio Ambiente podría clausurar obras de 5 de Mayo si no hay permiso, advierte Barbosa

El mandatario estatal comentó que no quiere opinar de manera “lacrimógena” sin embargo no se va a dejar que se incumpla la ley.

El Gobernador Miguel Barbosa Huerta instruyó a la Secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) a cumplir con su atribuciones en caso de que las obras de Intervención del Centro Histórico de Claudia Rivera Vivanco comiencen sin tener los permisos de impacto ambiental.

En conferencia de prensa el titular del ejecutivo comentó que no quiere opinar de manera “lacrimógena” sin embargo no se va a dejar que se incumpla la ley, por si empezaron y no han tramitado su permiso por el tema del impacto ambiental causado por las obras del corredor de la 5 de Mayo.

En este sentido instruyó a la titular de dicha dependencia Beatriz Manrique Guevara a que se cumplan las atribuciones conforme marca la ley para que nadie incumpla este tema, por lo cual asumirán las atribuciones correspondiente pues acotó que no se trata de que unos cumplan y otros no.

“Yo espero que haya tramitado algo, no tengo información si el Ayuntamiento o la empresa han tramitado su permiso va a haber un conflicto, vamos a ver no quiero opinar de manera lacrimógena pero no vamos a dejar que se incumpla la ley, si hoy empezaron y no han tramitado su permiso en este momento instruyó a la SMADSOT que asuma las atribuciones que le corresponda, no se trata de unos cumplan y otros no, todos parejo”, dijo.