Reitera Barbosa: si no hay permiso ambiental se clausura obra del CH (VIDEO)

El 23 de septiembre se anunció que el Ayuntamiento no había solicitado el permiso y la revisión correspondiente por el tema del impacto ambiental, el cual requiere dicha autorización al ser una obra de más de mil 500 metros cuadrados

El gobernador Miguel Barbosa Huerta advirtió que si la gestión de Claudia Rivera Vivanco comienza las obras de intervención del Centro Histórico sin los permisos de impacto ambiental, habrá un conflicto entre el Ejecutivo estatal y el Ayuntamiento de Puebla, por lo que instruyó a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot) a cumplir sus atribuciones y hacer que se cumpla la ley para todos.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo comentó que no quiere opinar de manera “lacrimógena”, sin embargo, no se va a dejar que se incumpla la ley, por si empezaron y no han tramitado su permiso ante la Smadsot por el tema del impacto ambiental causado por las obras del corredor de la 5 de Mayo.

El mandatario instruyó a la titular de la dependencia, Beatriz Manrique Guevara, a que cumpla con sus atribuciones conforme marca la ley para que nadie incumpla este tema, por lo cual refirió que solamente estarán al pendiente de si tienen toda la documentación para comenzar con las labores de esta obra municipal.

“Yo espero que haya tramitado algo, si hoy empezaron y no han tramitado su permiso, en este momento instruyo a la Smadsot a que asuma las atribuciones que le corresponden, no se trata de que unos cumplan y otros no, todos parejo”, dijo.

Cabe recordar que la dependencia estatal anunció el pasado 23 de septiembre que el Ayuntamiento no había solicitado el permiso y la revisión correspondiente por el tema del impacto ambiental, el cual requiere dicha autorización al ser una obra de más de mil 500 metros cuadrados

Contraloría debe explicar sobre las despensas de Claudia

El gobernador de Puebla señaló que es la Contraloría municipal la encargada de dar los resolutivos correspondientes sobre la investigación por la facturación por la adquisición de microdespensas, situación que una ex funcionaria del DIF Municipal denunció.

Comentó que todo el que ejerce algún cargo público no debe alarmarse porque haya quejas sobre alguna acción que su gestión haya emprendido, por lo cual pidió aceptar que haya investigaciones a fin de tener transparencia.

Cabe recordar que Faryani Uribe, ex funcionaria pública que laboró en el Sistema DIF Municipal tras ser despedida injustamente por la presidenta del Patronato, Mayté Rivera Vivanco, confirmó lo adelantado por CAMBIO respecto a que el Ayuntamiento de Claudia Rivera ha ‘maquillado’ las cifras en la compra de microdespensas que entregó durante la pandemia.