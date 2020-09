Confirman despido de chiapaneco Moisés Grajales del Cecsnsp (VIDEO)

El gobernador dijo que tomó la decisión de remover de su cargo a dicho integrante de la Secretaría de Seguridad Publica, pero precisó que ésta era una decisión necesaria, por lo que no dio más detalles sobre la salida del servidor público chiapaneco

Moisés Grajales Monterrosas fue cesado de su cargo como director ejecutivo del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Cecsnsp), confirmó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, tal como lo adelantó CAMBIO. Aunque el mandatario no dio detalles sobre su salida, dejó en claro que no metería las manos al fuego por nadie del sistema penitencial y policial que haya incurrido en actos de corrupción.

En conferencia de prensa, comentó que tomó la decisión de remover de su cargo a dicho integrante de la Secretaría de Seguridad Publica, sin embargo, sólo precisó que ésta era una decisión necesaria, por lo que no dio más detalles sobre la salida del servidor público chiapaneco.

“Sí relevé al secretario Ejecutivo (Moisés Grajales) porque lo consideré una decisión necesaria, (...) no metería las manos al fuego por ninguna persona del sistema policial, pero tengo que confiar con pruebas; en el momento que pierda la confianza, se va de mi gobierno”, dijo.

CAMBIO adelantó ayer martes que el chiapaneco había sido removido del cargo en el que estuvo desde el mes de marzo, luego de que Raciel López Salazar llegó al cargo de titular de la SSP en este 2020, aunque no se tiene mayores detalles a que se debe su salida.

El gobernador precisó que el tema de los reclusorios es debido a la lucha por el control interno de estos, misma que deriva de muchas cosas, como supuestas filtraciones de torturas y amenazas de guardia a reos. Aseveró que tiene identificados a quienes filtran cosas y operan al interior de los reclusorios, situación por la que adelantó tomarán decisiones en favor de la seguridad pública de Puebla.

“Lo que está ocurriendo en los reclusorios es una lucha por el control de los reclusorios, se utiliza todo tipo de cosas, no me hagan opinar sobre un tema porque está escrito en un diario, vamos a tomar decisiones pero no en favor de un grupo, sino en favor de Puebla, de la seguridad pública; conozco quienes están en disputa, quienes hacen videos”, declaró.

Barbosa Huerta aseveró no metería las manos por ninguna persona del sistema policial o penitenciario, sin embargo, sabe que tiene que confiar en su gente. A pesar de esto, puntualizó que en caso de que personal pierda su confianza, se ira de su gobierno, desde custodio hasta el máximo funcionario en turno.