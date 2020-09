Bracamonte presenta queja ante el TEPJF para validar su militancia

Calificó como un absurdo el que la CNHJ de Morena haya señalado que no es militante del partido ya que desde el 2006 está afiliado al movimiento, además de que ha tenido diversos cargos

Mario Bracamonte presentó una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que validen su militancia en Morena después de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido haya señalado que no había presentado su registro de afiliación, además señaló que comienza a haber desconfianza en dicho órgano por su forma de actuar ante algunas quejas.

El delegado nacional señaló que presentó una impugnación ante la Sala Regional de la Ciudad de México del TEPJF para defender sus derechos ciudadanos de pertenencia a un partido político, pues la CNHJ negó que esté afiliado al partido ya que no aparece en su padrón de militantes y no hay un documento que lo acredite.

A la par, calificó como un absurdo el que la CNHJ de Morena haya señalado que no es militante del partido ya que desde el 2006 está afiliado al Movimiento de Regeneración Nacional, además de que ha tenido diversos cargos como miembro del primer Comité Municipal de Morena en Puebla y Consejero Nacional en 2012.

“La Comisión no entró al fondo del asunto, ahora ese asunto ya está radicado en la Sala Regional de la Ciudad de México que va a resolver. Lo que está diciendo la Comisión de Honestidad y Justicia es un absurdo porque yo he sido no solamente militante desde el 2006, miembro del gobierno legítimo, miembro del primer Comité Municipal en el estado de Puebla, miembro fundador de Morena”, señaló el delegado.

Mario Bracamonte destacó que hay elementos jurisprudenciales donde se indica que cualquier persona que haya sido electa a un cargo en el interior de un partido es un elemento suficiente para considerarlo como un militante, por lo que indicó que la CNHJ no quiso resolver el problema de fondo.

Por su parte, la secretaria General del CEN, Yeidckol Polevnsky, respaldó a Mario Bracamonte al calificarlo como el “dirigente legítimo” de Morena en Puebla, asegurando que el documento emitido en febrero por el dirigente provisional del partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, donde destituye a Mario Bracamonte de su cargo como delegado con funciones de dirigente estatal, no fue sometido a votación en el Comité Ejecutivo Nacional, por lo que carece de validez.