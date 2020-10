Confinamiento por eventual rebrote en diciembre sería mortal: empresarios

Luego de que la Universidad de Washington proyectase un posible rebrote de COVID-19 para finales de este año, los empresarios de los diferentes sectores en Puebla señalaron que sus agremiados no podrían aguantar otro confinamiento, pues varios comercios cerrarían y habría pérdidas de empleos.

De acuerdo con el estudio de dicha universidad ubicada en Estados Unidos, se prevé que Puebla podría entrar en un rebrote para el mes de diciembre junto con otros estados de la zona centro del país, trayendo como consecuencia una segunda etapa de confinamiento domiciliario.

Ante este panorama, líderes empresariales indicaron que sus agremiados no podrían aguantar otro cierre obligado por la pandemia, sin embargo, confiaron en que el Gobierno del Estado no permitirá un rebrote en la entidad.

Centros comerciales no aguantarían otro cierre masivo

En entrevista con CAMBIO, el director de la Asociación de Centros Comerciales de Puebla (Acecop), Andrés de la Luz Espinosa, señaló que su sector no podría aguantar otro cierre obligado, por lo que exhortó a los ciudadanos a evitar un rebrote a través de las medidas de sanidad.

“No lo aguantaríamos, ningún sector empresarial e industrial podría aguantar un segundo cierre en menos de tres meses, ahora como ciudadanos nos toca evitar seguir esparciendo el virus con fiestas masivas o aglomeraciones, no podríamos darnos ese lujo de volver a cerrar”, lamentó Andrés de la Luz Espinosa.

Un rebote en diciembre es insostenible: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ignacio Alarcón, confió en que las autoridades estatales evitarán un segundo confinamiento por la pandemia, por lo que enfatizó que a pesar de mes y medio de la reactivación económica no ha habido aumento de contagios en Puebla.

“Lo que menos queremos es un rebrote para el mes de diciembre, otro confinamiento ya no habría manera de aguantarlo, es lo que estamos tratando de evitar que pase ante los protocolos implementados en los negocios, esperamos no llegar a este grado, afortunadamente ante la reactivación económica que la gente comenzó a salir a los 15 días no ha habido alza de contagios” comentó el presidente del CCE Puebla.

A Canaco le preocupa rebrote en otros países

El presidente de la Canaco, Marco Antonio Prósperi, se pronunció preocupado luego de que en otros países sí han existido casos de rebrote por esta enfermedad, además de que a los comerciantes les afectaría la temporada navideña.

“No sólo serían los afiliados a la Canaco, seríamos todos, si volvemos a tener otro cierre sería algo funesto, una tragedia, hablando del tema, para la sociedad y si es en diciembre se podrían perder para los comercios una temporada alta, que es la época decembrina”, señaló el presidente Marco Antonio Prósperi.

Rebrote en diciembre sería la extensión: Comercio

Por último, el presidente del sector hotelero en Puebla, Manuel Domínguez Gabián, expresó que un rebrote provocaría el fin para los inmuebles agremiados a su asociación, al igual que podrían llegar a endeudarse ante un segundo cierre obligado.

“Definitivamente sería terrible, sería una baja para el sector hotelero y para la economía que ya veníamos arrastrando, la pandemia lo único que vino es a poner una loza, el problema es evitar el rebrote, muchos de los hoteles cerrarían definitivamente o se endeudarían, eso podría pasar” lamentó Manuel Domínguez Gabián.