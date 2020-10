Regreso a los estadios: Barbosa debe autorizar apertura del Cuauhtémoc antes del 8 de octubre

Luego de que la Liga BBVA MX anunció que dará ‘luz verde’ para el regreso de los aficionados a los estadios, será el gobernador Miguel Barbosa Huerta quien tendrá la decisión final sobre si los aficionados camoteros podrán volver al Cuauhtémoc en los últimos duelos del Guard1anes 2020 y en una eventual Liguilla.

La directiva de la Franja tendrá prácticamente una semana para convencer a Barbosa Huerta para que otorgue el visto bueno para la vuelta de los aficionados camoteros al Estadio Cuauhtémoc.

De acuerdo al comunicado y documento que presentó Enrique Bonilla, presidente de Liga BBVA MX, los equipos tendrán hasta el 8 de octubre para avisar a la liga si cuentan con la autorización estatal para el retorno de sus fanáticos. En caso de que Barbosa dé permiso, los aficionados camoteros podrán regresar para el duelo de la jornada 15 ante León.

El semáforo y medidas serán las de color naranja: Barbosa

El pasado 25 de septiembre la Federación mandó al estado de Puebla a Semáforo Epidemiológico color amarillo; no obstante, el mandatario sentenció que la zona conurbada y en especial la capital poblana sigue siendo una zona de alto riesgo de contagio, por lo que se tomarán las medidas correspondientes al color naranja, dicha declaración complicaría el retorno de los aficionados al estadio en Puebla.

“El Semáforo Epidemiológico de la Federación nos puso en amarillo pero Puebla tiene que seguir en condiciones de naranja; mientras no bajemos de manera muy sensible, lo que ocurre en la zona conurbada, no podemos irnos a amarillo. Vamos a hacer las cosas con cuidado”, comentó.

Sin barras, sin niños, boletaje digital y Sana Distancia

La liga indicó en un documento las medidas a seguir para que el club dé acceso a los aficionados. En este sentido, destaca que el número de asistentes será determinado acorde al color del Semáforo Epidemiológico; sin embargo, se especifica que no habrá venta de boletos para grupos de animación (barras o porras) ni para niños menores de 12 años.

Además, se exige a los equipos mantener un protocolo severo de Sana Distancia, por lo que sólo se podrán vender hasta cuatro boletos por familia y dentro del estadio sólo dos personas se podrán sentar juntas ya que deberán guardar Sana Distancia entre los lugares. En ningún juego se podrá superar la barrera del 50 por ciento de aforo en comparación con la capacidad del estadio.

Otro punto a destacar es que cada equipo de la Liga MX tendrá que contar con un filtro de seguridad riguroso para dar acceso a las personas, así como contar con una unidad médica en caso de que alguna persona presente síntomas relacionados con COVID-19.

En este sentido, en todas las áreas (estacionamiento, baños, accesos, zona mixta y prensa) deberá existir señalética que recuerde a los asistentes cumplir con las medidas de prevención, como el uso de cubrebocas y Sana Distancia, así como también el club deberá poner dispensadores de gel antibacterial.