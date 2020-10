Cemex no paga uso de suelo ni licencias de construcción, revela Barbosa

El Gobierno de Puebla reveló que la empresa CEMEX se siente protegida, debido a que únicamente paga 40 mil pesos al año por el uso de mil 400 hectáreas a los municipios de Cuautinchán y Tepeaca, sin que pague uso de suelo y licencias de construcción, además de que contrata gente de otros estados y no ha tenido corresponsabilidad para pavimentar tramos carreteros en esa zona.

En conferencia de prensa el gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que este conflicto no es nuevo, sin embargo el tema es con los dos ayuntamientos mencionados, esto debido a que explicó que al municipio de Cuautinchán se le paga solo 25 mil pesos anuales por el predial de 900 hectáreas, así como 15 mil por 500 hectáreas a Tepeaca .

Sin embargo reveló que no pagan el tema del uso de suelo como las Leyes de Ingresos del Estado lo marcan, así como por la licencia de consultación, toda vez que la empresa no tiene establecida una corresponsabilidad frente a los municipios ya que no ha respondido en el tema de asfalto de caminos.

A esto el mandatario acotó que se ha intentado desde el municipio llevar a cabo una conciliación entre los interesados, sin embargo no se ha visto disposición por parte de CEMEX para llegar a acuerdos, por ello no se ha podido resolver nada, situación por la que refirió se sienten protegidos.

Barbosa Huerta detalló que esta empresa tiene en esa planta 200 trabajadores de los cuales el 30 por ciento es poblano y vive en las zonas de Cuautinchán y Tepeaca, mientras que el resto es de fuera del estado de Puebla.

“Vamos a jugar un papel de mediadores, pero no ha sido, no hemos encontrado disposición de CEMEX para resolver absolutamente nada, se sienten protegidos (...) dialogo, pero pagar eso sin pagar derecho de suelo, licencias, no es posible, hay que formar un acuerdo, esa es la posición del gobernador”,