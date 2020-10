Genoveva no pudo agandallarse la Comisión Electoral del PAN

Genoveva Huerta Villegas, presidenta estatal del PAN, se quedó con las ganas de agandallarse la Comisión Electoral del partido, pues únicamente logró colocar a Mario Vázquez Cantú en la comisión que presidirá Denisse Machorro Garzón, identificada con la dirigencia panista de la capital, completando la terna Carolina del Carmen Cabrera Miguel.

Fuentes al interior del partido blanquiazul informaron a CAMBIO que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) seleccionó en días pasados a los tres perfiles que integrarán la Comisión Electoral para las votaciones del próximo año.

A pesar de que Huerta Villegas había colocado al menos cinco perfiles ligados a ella en las ternas finales, solamente uno fue elegido por la dirigencia nacional del blanquiazul para formar parte de la comisión, siendo Mario Vázquez Cantú el elegido.

Vázquez Cantú es el ex secretario particular de Genoveva Huerta, además de que el año pasado intentó convertirse en consejero nacional, sin embargo, no aprobó el examen de conocimientos.

La Comisión Electoral del PAN estará encabezada por Denisse Machorro Garzón, quien según las fuentes consultadas es un perfil que se encuentra más cercano al Comité Directivo Municipal que al grupo de Huerta Villegas.

Asimismo, el órgano partidista se termina de completar con Carolina del Carmen Cabrera Miguel, de quien también se indicó que es un personaje que no forma parte del grupo de Genoveva Huerta.

Dentro de los personajes que se quedaron fuera, se encuentran Eduardo Alcántara Montiel y Fernando López Rojas, quienes además de ser vinculados con la dirigencia estatal también lo están con el ex secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto.

Cabe mencionar que de los nueve perfiles que fueron enviados al CEN, cinco eran hombres y cuatro mujeres, sin embargo, solamente fue elegido un varón y dos mujeres para conformar la comisión.

Entre las tareas que tendrán a cargo Denisse Machorro, Carolina del Carmen Cabrera y Mario Vázquez, será preparar todas las actividades y su coordinación para la definición de las candidaturas del partido. De igual manera, estarán en sus cargos hasta el 2023, año en que la comisión será renovada para el proceso electoral del 2024.

En semanas pasadas, Genoveva Huerta indicó que se prevé que la designación de las candidaturas panistas para las elecciones del próximo año sea definida entre los meses de febrero y marzo del próximo año.