Cemex sólo paga 40 mil pesos a 2 municipios por mil 400 hectáreas

Miguel Barbosa dijo que el conflicto con los pagos de Cementos Mexicanos no es nuevo, sin embargo, acusó que las autoridades de la empresa no han tenido la disposición de dialogar con las autoridades tanto municipales como estatales para revisar el tema de pagos

El gobernador Miguel Barbosa Huerta reveló que la empresa Cemex en Puebla no ha realizado pagos de uso de suelo ni por las licencias para poder construir, además de que únicamente paga 40 mil pesos anuales por un predio de mil 400 hectáreas. A pesar de esto, informó que el Ayuntamiento de Cuautinchán decidió retirar la clausura que hizo a la empresa el pasado jueves.

En conferencia de prensa, refirió que el conflicto con los pagos de Cementos de México (Cemex) en Puebla no es nuevo, sin embargo, acusó que las autoridades de la empresa no han tenido la disposición de dialogar con las autoridades tanto municipales como estatales para revisar el tema de los cobros y pagos por el tema del predial.

Explicó que al municipio de Cuautinchán sólo le paga 25 mil pesos anuales por el predial de 900 hectáreas, mientras que al Ayuntamiento de Tepeaca le paga 15 mil pesos por año por 500 hectáreas, situación que el mandatario consideró no puede ser posible.

Barbosa Huerta puntualizó que será mediador del conflicto correspondiente por este tema en el que aseguró Cemex se siente protegida, a pesar de que en 2019 también fue clausurada por el tema del adeudo en los impuestos.

Explicó que no pagan el uso de suelo como las leyes de ingresos de los municipios lo marcan, así como las licencias de construcción correspondientes. Además, la empresa no ha cumplido el acuerdo de corresponsabilidad con los municipios, como asfaltado y pavimentación de caminos.

Detalló que en la planta que se ubica en Cuautinchán, Tepeaca y Tecali de Herrera, esta empresa tiene una plantilla de 200 trabajadores, sin embargo, sólo el 30 por ciento –aproximadamente 60 trabajadores– son poblanos que viven en las zonas donde está la industria, mientras que el resto son de fuera del estado.

“Vamos a jugar un papel de mediadores, pero no ha habido, no hemos encontrado disposición de Cemex para resolver absolutamente nada; se sienten protegidos (...) y por eso no hay diálogo, pero sin pagar derecho de suelo y licencias no es posible, hay que formar un acuerdo, esa es la posición del gobernador”, dijo.

Cabildo de Cuautinchán retira clausura a Cemex

Por otra parte, el gobernador informó que este viernes el Cabildo de Cuautinchán decidió levantar la clausura a la planta, así como el retiro de los sellos correspondientes, mismos que habían colocado el pasado jueves en la tarde por un adeudo de 200 millones.

De acuerdo con la Ley de Ingresos 2020 de Cuautinchán, los derechos de obras materiales tienen un costo de 179 pesos para hacer el trámite, mientras que la autorización tiene un costo de mil 738 por metro cuadrado. En el caso del uso de suelo, al ser una industria, el cobro por metro cuadrado es de 16.50 a 23.50 pesos, dependiendo si la obra es mediana o pesada.

En el municipio de Tepeaca, la Ley de Egreso actual, en lo que respecta al uso de suelo, detalla que las industrias pagarán por metro cuadrado desde 7.45 hasta 19.50 pesos, mientras que la tarifa de las licencias de construcción para industrias dentro y fuera de su zona va desde 4.35 pesos hasta 31.50 por metro cuadrado.