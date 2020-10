Tunden Mónica y Genoveva a Claudia por no comparecer

La coordinadora de la bancada del PAN en el Congreso Local, Mónica Rodríguez Della Vecchia, y la dirigente estatal del partido, Genoveva Huerta, arremetieron contra la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco por anunciar que no acudirá a comparecer ante el Congreso Local, lo cual fue calificado como una irresponsabilidad de su parte.

En entrevista para CAMBIO, Mónica Rodríguez enfatizó que el no acudir a comparecer sería una falta de respeto a la ciudadanía al faltar a sus obligaciones como funcionaria pública, además de que la morenista no debería de tener miedo de presentarse frente a los diputados si su administración no tiene irregularidades o actos de corrupción.

La diputada enlistó todas las irregularidades de la alcaldesa, destacando el subejercicio de mil 300 millones de pesos, que a su consideración debían ser invertidos en seguridad, además de la situación en la que se encuentra la ciudad en cuanto a los baches y los actos de corrupción en la compra de despensas y ventiladores.

La panista no descartó que se trate de un acto político en contra de Rivera Vivanco por parte de sus compañeros de partido en el Congreso del Estado, pero recalcó que su trabajo ha sido deficiente y no ha mostrado preparación para el cargo asignado ante los errores que ha cometido.

No hay confianza en la Contraloría municipal: Genoveva Huerta

Por su parte, la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta, señaló que la alcaldesa debe acudir a comparecer ante todas las instancias que sean necesarias para que esclarezca las dudas sobre la gestión de su gobierno municipal, pues ya no hay confianza en la Contraloría municipal al estar subyugada a Claudia Rivera Vivanco.

Destacó que el gobierno de la morenista se ha caracterizado por la corrupción y la ineptitud, por lo que consideró que la entrega de cuatro contratos irregulares a la empresa Atelier Geometrique es muestra de ello, lo cual llevó a la ciudadanía a hacer playeras con leyendas como “exceso de baches” o “exceso de corrupción” a modo de protesta.

Finalmente, pidió a la morenista comparecer ante el Congreso Local y la Auditoría Superior del Estado para aclarar todas las cosas por las cuales ha sido denunciada, pues la Contraloría municipal no ha respondido a las solicitudes para investigar casos al interior del Ayuntamiento.