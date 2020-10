IMSS La Margarita está sobrepoblado de personal, hay contagios masivos: trabajadores

“No se puede atender bien a los pacientes, nuestras oficinas son muy pequeñas y por eso la gente se queda en las calles esperando informes, porque no hay espacio para tenerlos y más por la pandemia”, dijo una de las afectadas a esta casa editorial

Trabajadores del IMSS La Margarita denunciaron que el hospital está sobrepoblado de personal, tanto médico como administrativo, pues ante la falta de San Alejandro fueron reubicados en dicho lugar. Esto ha provocado que existan contagios masivos durante la pandemia por COVID-19.

En entrevista con CAMBIO, una de las trabajadoras sociales de dicha dependencia, que originalmente laboraba en el Hospital Regional San Alejandro, ventiló que al ser reubicada con otros de sus compañeros al IMSS La Margarita, dicho nosocomio ya no cuenta con el suficiente espacio para albergar al personal de salud.

“No hay capacidad en el Hospital La Margarita, todos estamos amontonados porque también estamos los del Hospital Regional San Alejandro, no podemos pasar bien, no se puede atender bien a los pacientes, nuestras oficinas son muy pequeñas y por eso la gente se queda en las calles esperando informes, porque no hay espacio para tenerlos y más por la pandemia”, lamentó la trabajadora social que decidió permanecer bajo el anonimato.

Y es que la afectada denunció que a raíz del temblor del pasado 19 de septiembre del 2017, el Hospital San Alejandro sufrió daños en su infraestructura provocando que todo su personal fuera reubicado a La Margarita, sin embargo, el proyecto de construir “un nuevo San Alejandro” a dos años del sismo sigue sin concretarse, llevando a sus empleados a un ‘calvario’ y más por la contingencia sanitaria.

“No se puede pasar y más por la pandemia, es ineficiente una trabajadora social para cientos de pacientes, este hospital no tiene la capacidad, hemos expresado el problema del cupo al sindicato, que nosotros los de San Alejandro salimos sobrando y no nos hacen caso, se inauguraron los anexos, pero sólo tienen capacidad para 80 camas, eso es insuficiente”, lamentó.

Explicó que el Hospital La Margarita tiene una capacidad para albergar a 400 empleados del sector salud y desde hace dos años son dos mil trabajadores junto con los del Hospital Regional San Alejandro, por lo que luego no se dan abasto para tener las instalaciones adecuadas con tal de brindarle un buen servicio a los derechohabientes.

Hablando de las funciones de su cargo, la trabajadora social relató que tampoco cuenta con espacios adecuados para tratar con la familia del derechohabiente internado, pues en San Alejandro existía un lugar designado para darle las malas noticias a los familiares sobre el fallecimiento de su ser querido y en La Margarita les avisan hasta en los pasillos.

Este problema las ha llevado a que empleados de la Funeraria Flores, de la que es dueño Miguel Ángel Alcántara Córdoba, en contubernio con los vigilantes, las amenacen para obligarlas a que oferten sus servicios funerarios a los familiares de los derechohabientes, impidiendo que realicen su trabajo.

Apenas en el IMSS nos dieron un cubrebocas

De igual forma, la trabajadora social denunció que compañeras de su área han estado contagiadas de COVID-19, pues a principios de esta semana murió una de ellas por esta enfermedad.

En este sentido, explicó que su área esta designada para convivir con familias de pacientes internados, sin embargo, ahora en este periodo de pandemia están propensas para adquirir el virus por no tener los insumos necesarios, pues únicamente les dieron un cubrebocas sencillo, obligándolas a recurrir a comprarse su propio material.

“Apenas la semana pasada murió una de nuestras compañeras porque se contaminó, y apenas nos dieron un cubrebocas de esos sencillos al principio de la pandemia y ya, nosotras tenemos que cuidarnos comprándonos insumos porque no nos dan”, finalizó.