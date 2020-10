No permitiré que vándalos interrumpan obras del Periférico, advierte Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta no permitirá que haya pleito por una obra y sancionará a los responsables, por lo que la Fiscalía General del estado ya inició las investigaciones respecto al enfrentamiento entre el Sindicato de la Libertad y los integrantes de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores (CRT), por la obra de rehabilitación del Periférico ecológico a la altura de La Guadalupana.

En conferencia de prensa el mandatario del estado de Puebla destacó que a su administración le corresponde de sancionar cualquier acto de violencia, pues no van a permitir que "vándalos ", interrumpan obras de gobierno que ya fueron establecidas y debidamente licitadas.

El gobernador citó los hechos suscitados el día de ayer en donde hubo enfrentamientos con palos, piedras y hasta detonaciones de arma de fuego entre Sindicato de la Liberta y miembros del CRT.

"Respecto al enfrentamiento de trabajadores en esa obra que desarrolla el gobierno de rehabilitación del Periférico ecológico oriente, llegó un grupo de personas e hizo detonaciones y piedras"

"A nosotros nos toca sancionar cualquier comisión de delito, respetamos el derecho al trabajo, yo no soy quien voy a decir quien tiene razón, si quieren litigar que lo hagan ante las autoridades,no vamos a permitir que vándalos lleguen a suspender una obra y ejercer acciones de violencia para las que ya estén establecidas", comentó.

Por último detalló que se investigará quien inició los actos de violencia pues no sabe a ciencia cierta si fue el sindicato de la libertad o el CRT los que agredieron pero recalcó que no permitirán bajo ninguna circunstancia estos actos "reprobables ".

"No nos metemos, yo no se si lo que se dijo ayer es cierto, el Sindicato Libertad llego a agredir no lo se pero no vamos a admitir esas formas en Puebla, son actos reprobables que vamos a evitar que sucedan", concluyó.

La pelea se produjo el día de ayer en el periférico ecológico a la altura de La Guadalupana, después de que al menos 50 integrantes del CTR liderados por el regidor de Amozoc, Carmelo Juárez García, agredieron con palos, piedras y hasta detonaciones de fuego a trabajadores de la empresa Delva.

La empresa -perteneciente al Sindicato Libertad-, fue la ganadora de la licitación para las obras de rehabilitación del kilómetro 27+520 hasta el 40 en ambos sentidos.