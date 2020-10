Regreso a clases presenciales hasta 2021, prevé Barbosa

El regreso a clases presenciales en el estado de Puebla podría darse hasta el 2021, esto debido a que el gobernador Miguel Barbosa Huerta acotó que inclusive con semáforo en verde no se podrían abrir las escuelas, sino hasta que haya vacuna o no exista riesgo alguno de contagio.

En conferencia de prensa el titular del ejecutivo comentó que el regreso a clases es un asunto reservado para los gobiernos estatales y el federal, pues acotó que el tema del semáforo en verde implica control total o la ausencia, mientras que no haya vacuna.

En este sentido acotó que no podría darse un regreso a clases en noviembre, debido a que esto generaría un contacto masivo de personas, por lo que acotó sería hasta el 2021 que se podría dar esta reapertura de escuelas y el regreso a clases presencial.

“Regreso a clases es un asunto reservado para los gobiernos, yo veo que un regreso a clases aun en verde, es color verde del semáforo es riesgoso, es control total o ausencia, mientras no haya vacuna, no me atrevería dar mi opinión sobre regreso a clases en noviembre, seguro no, me atrevería a pensar que es para el siguiente semestre”, dijo.

Por otra parte refirió que se han reportado escuelas privadas que no han dado ningún apoyo por la pandemia y aun cuando las clases son en línea siguen cobrando lo mismos e colegiaturas, ante esto recordó que por eso se criticó tanto la Ley de Educación por el tema de los privilegios en los cobros de las particulares.