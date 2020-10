Oswaldo le juega a las contras a la dirigencia del PAN vs Claudia

El diputado local, Oswaldo Jiménez López, le ha jugado ‘las contras’ a la dirigencia estatal del PAN y su presidenta Genoveva Huerta Villegas tras manifestarse en contra de la comparecencia de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco ante la Comisión Inspectora y ausentarse de la sesión a la que llegó la edil.

El pasado lunes el legislador panista faltó a la sesión de la Comisión, argumentando problemas de salud, según declaró a esta casa editorial, además de pronunciarse en contra de que se la haya citado a comparecer.

Jiménez López contrarió el discurso de la dirigente estatal, Genoveva Huerta, quien apenas el pasado domingo había exigido a la presidenta municipal que sí se presentara ante la comisión legislativa para aclarar las anomalías de las que se le acusa.

De igual manera, criticó la forma en la cual la Comisión Inspectora realizó el proceso por el cual se citó a la edil, asegurando que existieron violaciones a la ley y que no se prestaría a dicho tipo de acciones.

Refirió que se tiene que actuar conforme a las leyes para que Claudia Rivera aclare todos los señalamientos en su contra, coincidiendo en que se tienen que hacer investigaciones.

“Les vale atropellar la ley, es una situación a la que no me iba a prestar, no fui a la Comisión porque amanecí enfermo y no pude presentarme. Al final dejó en ridículo a los miembros de la Inspectora”, expresó Jiménez López.

Cabe recordar que el diputado panista votó en abstención de que se citara a Rivera Vivanco a comparecer ante la Comisión Inspectora, hecho que también es contrario a los dichos de su dirigencia.

Respecto a los señalamientos que existen en su contra por una vinculación con la empresa que presta el servicio de cámaras de vigilancia al Ayuntamiento de Puebla, Jiménez López negó las acusaciones, afirmando que es uno de los principales críticos de la administración municipal y exigió que se presenten las pruebas de la supuesta vinculación.

“No habría forma de explicar por qué el Ayuntamiento contrataría a una empresa que está vinculada a un servidor cuando yo he sido un crítico desde el inicio de la administración, no tiene consistencia lógica”, expresó.

En anteriores ocasiones, Jiménez López ha manifestado sus intenciones de obtener la candidatura para la alcaldía de Puebla, misma situación que Huerta Villegas, quien ya declaró abiertamente sus intenciones de convertirse en presidenta municipal.