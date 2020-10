Claudia se burló del Congreso, entregó 20 hojas y no aclara corruptelas: Nora (VIDEO)

La diputada pidió respeto para el Congreso Local y señaló que el Poder Legislativo es una soberanía que atiende a los 217 municipios del estado, por lo que no permitirán que se burle del organismo

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, Nora Merino Escamilla, señaló que la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco sólo presentó un informe de 20 hojas para esclarecer las cinco irregularidades por las que fue llamada a comparecer, lo cual consideró como insuficiente para subsanar las dudas de los legisladores y una falta de respeto hacia el Legislativo estatal.

A través de un video, la diputada del PES calificó como una falta de respeto hacia los legisladores que Claudia Rivera sólo haya presentado un reporte de 20 hojas pese a que los señalamientos que se le hacían eran de un interés social trascendental, al haber derivado de denuncias ciudadanas.

Pidió respeto para el Congreso Local, ya que los legisladores no han cometido alguna falta hacia su Ayuntamiento. Asimismo, indicó que el Poder Legislativo es una soberanía que atiende a los 217 municipios del estado, por lo que no permitirán que se burle del organismo.

“No es posible que se burle de un poder soberano como lo es el Congreso del Estado, como nosotros hemos ofrecido respeto al Ayuntamiento, pedimos lo mismo: respeto a esta soberanía y que la presidenta sepa que no vamos a caer en los juegos de que ella ponga las reglas de cómo va a dar respuesta después de darnos un manual de menos de 20 páginas que no da certeza y no da respuesta a nada”, señaló Nora Merino.

De igual manera, la diputada sentenció que no permitirán que la alcaldesa ponga las “reglas del juego” para que presentara la información que le fue requerida por la Comisión Inspectora, pues tendrá que seguir el proceso que indica la ley, como lo realizaron los diputados para llamarla a comparecer.

Finalmente, resaltó que aún tiene que esclarecer las cinco denuncias realizadas en su contra que son de interés social, como lo es la opacidad en la remodelación del Centro Histórico, la compra de minidespensas con sobrecosto, la adquisición de ventiladores usados, el subejercicio de mil 300 millones y la entrega de contratos millonarios por licitación directa con irregularidades.