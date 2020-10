Fiscalía investiga pleito entre sindicatos por obra del Periférico

El mandatario aseguró que no van a permitir que “vándalos lleguen a suspender una obra y ejercer acciones de violencia para las que ya estén establecidas”

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla inició una carpeta de investigación para delegar responsabilidades sobre el enfrentamiento que se produjo entre miembros de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores (CRT) y trabajadores de la empresa Delva, perteneciente al Sindicato La Libertad, por la obra de rehabilitación del Periférico Ecológico a la altura de La Guadalupana.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta sentenció que su función como autoridad estatal es sancionar cualquier acto de violencia y delictivo, por lo que aseguró que no permitirá que vuelvan a ocurrir hechos como el suscitado el pasado 5 de octubre, en donde presuntamente miembros de la CRT agredieron y produjeron un enfrentamiento con los trabajadores de la empresa Delva, misma que ganó la licitación para las obras de rehabilitación en Periférico Ecológico a la altura de La Guadalupana.

Expuso que no solapará que “vándalos” obstruyan e interrumpan obras de remodelación encabezadas por su administración, que ya fueron establecidas conforme a ley y otorgadas a la empresa que ganó la licitación -que en este caso es Delva, empresa perteneciente al Sindicato La Libertad-.

“Respecto al enfrentamiento de trabajadores en esa obra que desarrolla el gobierno de rehabilitación del Periférico Ecológico oriente, llegó un grupo de personas e hizo detonaciones y lanzó piedras. A nosotros nos toca sancionar cualquier comisión de delito, respetamos el derecho al trabajo, yo no soy quien va a decir quién tiene razón, si quieren litigar que lo hagan ante las autoridades, no vamos a permitir que vándalos lleguen a suspender una obra y ejercer acciones de violencia para las que ya estén establecidas”, comentó.

Conforme a la información proporcionada en las investigaciones, en punto de las 13:00 horas, aproximadamente 50 miembros del CRT liderados por Carmelo Juárez García –regidor de Amozoc– llegaron para trabajar en los temas de la carpeta asfáltica en la obra de remodelación del Periférico Ecológico a la altura de la unidad habitacional La Guadalupana, obra que es comandada por el Gobierno del Estado de Puebla.

Sin embargo, al observar la presencia de los trabajadores de la empresa Delva –empresa que ganó la licitación de la obra–, comenzaron a exigir que se les entregara la mitad de las obras pese a que no concursaron por la licitación. Ante la resistencia de los empleados de Delva, perteneciente al Sindicato La Libertad, los del CRT comenzaron a agredir físicamente, utilizando armas como palos y piedras e inclusive se atrevieron a detonar armas de fuego, por lo que los trabajadores de Delva abandonaron de inmediato el sitio por temor de muerte.

En este sentido, el mandatario Barbosa Huerta, no aseguró si fueron los miembros del CRT quiénes agredieron, lo que si advirtió es que no permitirán que esta clase de actos se vuelvan a repetir.

“No nos metemos, yo no sé si lo que se dijo ayer es cierto, el Sindicato Libertad llego a agredir no lo sé pero no vamos a admitir esas formas en Puebla, son actos reprobables que vamos a evitar que sucedan”, concluyó.