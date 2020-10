Regreso desastroso de Conciliación y Arbitraje: saturados pero sólo reciben demandas de 9:30 a 14 horas (VIDEO)

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) exhibió su inoperancia en los dos primeros días de su regreso a actividades al ignorar la saturación de solicitudes de trabajadores poblanos y abogados de sus servicios, con filas de más de 300 personas, al establecer sólo cuatro horas y media de atención, pese a que ya fueron reanudados los términos procesales.

A través de un comunicado colocado en el acceso de las oficinas de la dependencia, se señala que el horario de atención es de 9:30 a las 14:00 horas, exhibiendo una inoperancia pues han atendido a un máximo de 30 personas en cada uno de los dos días que tienen en su regreso a las labores.

Asimismo, se indica que hasta nuevo aviso no se señalarán ni se desahogarán audiencias ni diligencias.

Abogados y trabajadores denunciaron a CAMBIO que pese a llegar con horas de antelación y estar en el lugar por más de ocho horas no fueron atendidos, pues apenas han logrado pasar 30 personas por día como máximo, y aunque no se abren las oficinas puntualmente, cuando dan las 14:00 horas son cerradas y no se permite la entrada a nadie más.

Ante la inoperancia de la JLCA, alrededor de 100 abogados patronos acordaron hacer una comisión y solicitar una audiencia con el presidente de la Junta, Mario Daza Buendía, pero dicho personaje no se encontraba en el lugar por realizar otro tipo de actividades.

Buscan acuerdo con Abelardo Cuéllar

Ante la inoperancia y soberbia que mostró la Junta Local de Conciliación y Arbitraje —misma que atendió el 30 por ciento de las denuncias acumuladas—, el secretario del Trabajo, Abelardo Cuéllar Delgado, podría emitir un nuevo acuerdo para que no corran los términos y con ello no se pierdan los asuntos de los afectados.

Sin embargo, ante la falta de personal y el horario reducido de atención –09:30 a 14:00 horas–, la Junta no atendió a más de 60 poblanos pese a hacer largas filas y perder más de ocho horas del día.

Ante la ausencia del presidente de la Junta, Mario Daza Buendía, los abogados formaron una comitiva para encontrar una solución para que los términos no corrieran hasta que entregaran en tiempo y forma las demandas y con ello no se pierdan los asuntos ni se afecte a la clase obrera.

En este sentido, la abogada litigante, Claudia Cortina, enfatizó que durante el primer día de labores, de 100 representantes de trabajadores que esperaron por horas para hacer la documentación correspondiente de quejas apenas 30 lograron pasar, lo que significa que tan sólo recibieron al 30 por ciento de los asistentes.

El personal de la Junta nunca dio una respuesta, por lo que de acuerdo a información proporcionada por el presidente del Colegio de Abogados por el verdadero estado de derecho, Jorge Sosa —quien además lideró la comitiva—, lograron contactar al secretario del Trabajo, Abelardo Cuéllar, con quien concretaron una cita para conocer la probable emisión de un nuevo acuerdo que anule el anterior y que especifique claramente que los términos no corran hasta entregar las demandas de los diferentes asuntos a resolver de los trabajadores, tales como despidos injustificados, oficialización de las partes, demanda laboral, convenio voluntario, declaraciones de beneficiario único.

“Ya hablamos con el secretario del Trabajo, el licenciado Abelardo Cuéllar, y nos comentó que en sesión la Junta Local abordaría el tema de los términos, coincidimos en que se debe buscar una salida viable para proteger los derechos de los trabajadores. Podría ser publicado el día de hoy el acuerdo en la Junta Local, no sabemos a ciencia cierta. Pero nosotros tenemos cita mañana a las 10 con el Lic. Cuéllar para saber del acuerdo, el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje nunca nos dio la cara y ante esto, esperemos que se pueda llegar a un acuerdo en beneficio de la clase obrera”, comentó.

35 mil expedientes rezagados Atendieron apenas al 30 por ciento

En voz del citado abogado Sosa, reveló que actualmente la Junta de Conciliación y Arbitraje del estado de Puebla tiene un rezago significativo de aproximadamente 35 mil expedientes que dejaron de atender debido al paro de actividades que tuvieron por casi siete meses.

Claudia Cortina, abogada litigante y miembro de la comitiva, denunció falta de personal, pues pese a que la Secretaría del Trabajo emitió una convocatoria de 50 plazas para contratar personal, no han empleado a nadie.

“La Junta de Conciliación y Arbitraje tiene un rezago enorme de 35 mil expedientes, que si le sumas las nuevas demandas que se presentaron ayer y hoy aumenta considerablemente la cifra total, y con la actitud de soberbia e ineptitud de la Junta, esto no abona para impartir justicia pronta y expedita en materia laboral. Lo que queremos es un acuerdo en donde se estipule que no corran términos para que podamos presentar las demandas en tiempo y forma y con ello no se pierdan los asuntos”, declaró Sosa.

“Hay una falta de personal muy importante para mover tres mil o cuatro mil expedientes por cada Junta de todo el rezago que ya se tiene, más aparte los meses que tenemos de no laborar. La Secretaría del Trabajo lanzó una convocatoria ofertando 50 plazas nuevas y yo veo exactamente a los mismos, es increíble que no se hayan preparado para una situación de regreso como la que vivimos. Lo único que estamos pidiendo es que se le brinde apoyo a la Junta y que no los dejen en este estado de abandono ya que no tienen infraestructura y no tienen material”, manifestó.

Para finalizar, hay que destacar que los abogados de la comitiva exigieron la renuncia del presidente de la Junta de Conciliación, Mario Daza Buendía, pues recalcaron que nunca les “dio la cara” y por ello acudieron al secretario Abelardo Cuéllar.