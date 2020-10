¿Qué se creyeron estos cabrones? Estalla Barbosa ante casos de corrupción del morenovallismo (VIDEO)

El mandatario advirtió que no dejará impune ningún acto de corrupción que haya lastimado a los ciudadanos de Puebla, entre los cuales destacó fraudes en la construcción del Tren Turístico, Museo Barroco y 162 escuelas.

“¿Qué se creyeron estos cabrones?”, así lo refirió el gobernador Miguel Barbosa sobre los actos de corrupción cometidos durante el morenovallismo entre los cuales destacó fraudes en la construcción del Tren Turístico, Museo Barroco y 162 escuelas que se pagaron pero el CAPCEE nunca ejecutó.

En conferencia de prensa el titular del ejecutivo comentó que nos dejará impune ningún acto de corrupción que haya lastimado a los ciudadanos de Puebla, por loq un recordó diversas acciones de los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad los cuales cometieron fraudes.

En este sentido acotó que el Tren Turístico, Teleférico, Museo Internacional del Barroco, la Estrella de Puebla y otras obras faraónicas del morenovallismo son fraudes enormes a estado, además de que revelo que desde el Comité Administrados para la Construcción de Espacios Educativos pagaron 162 escuelas que nunca se edificaron.

“De verdad no permitir que lo que ha ocurrido en Puebla se quede asi, en todo fraude (...) 162 escuelas pagadas y no construidas, CAPCEE, ¿qué se creyeron estos cabrones, no aplicamos la ley? Ayúdenme”, dijo.