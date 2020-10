Barbosa a Claudia: No se puede dar un informe cuando la gente ve la realidad

“No se puede dar un informe cuando la gente ve la realidad que lo rodea”, esa fue la opinión del Gobernador Miguel Barbosa respecto al segundo informe de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, además de que comento que el compromiso de los Ayuntamientos es invertir en las colonias pobres no en los proyectos “de relumbrón” esto en referencia a la intervención del Centro Histórico.

En conferencia de prensa el titular del ejecutivo comentó que todos los alcaldes y alcaldesas de Puebla deben ejercer sus funciones atendiendo el tema de la rendición de cuentas, honestidad y transparencia, por lo cual acotó el manejo de recurso si bien siempre hay necesidad de más se debe ajustar a los proyectos.

En este sentido referente al segundo informe de la edil capitalina comentó que no se puede dar cuando la gente ve los resultados y realidades de este tema, misma que siempre calificará el desempeño de los servidores públicos.

Aquí fue donde recomendó no se confronte a la gente con una obra y que al contrario se planee para su beneficio, pagando y tramitando todos sus permisos como corresponde, y principalmente en favor de la deuda social que existe con los poblanos.

Es por ello que aseveró que el compromiso de los gobiernos de la 4T es hacer obras en beneficio a los que menos tienen, en las colonias pobres y juntas auxiliares en el caso de la capital poblana, no obras “de relumbrón” como el caótico proyecto de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco mismo por el que se ha politizado el tema de la transparencia.

“Si una obra se planea que se planee con la gente, pagando y tramitando todos sus permisos, cubriendo todos sus requisitos, que no se confronte a la gente por una obra, recordar que nos comprometimos a ejercer un gobierno en favor de los que no tienen, hay deuda social que heredamos en gobiernos anteriores, iba a ser nuestra prioridad, colonias pobres, juntas auxiliares, no las obras de relumbrón no, se trata de hagamos cosas que permitan sociedad menos inequitativa”, dijo.