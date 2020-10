Claudia debe apoyar colonias pobres y no hacer obras de relumbrón: Barbosa (VIDEO)

El compromiso del Ayuntamiento de Claudia Rivera Vivanco debe ser invertir en las colonias pobres y juntas auxiliares, no en “obras de relumbrón”, así lo afirmó el gobernador Miguel Barbosa en referencia a la intervención del Centro Histórico, quien además comentó que la gestión de los servidores públicos está a juicio de la aprobación de la gente.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo comentó que todos los presidentes y presidentas municipales de Puebla deben ejercer todas sus funciones atendiendo el tema de la rendición de cuentas, honestidad y transparencia, además de que acotó que los recursos correspondientes de los ayuntamientos nunca son suficientes para atender todas las necesidades de la ciudadanía.

Puntualizó que se deben ejecutar los proyectos en favor de quienes menos tienen. En el caso del municipio de Puebla, en las colonias marginadas o en las juntas auxiliares que fueron abandonadas por los gobiernos del morenovallismo, pues acotó que finalmente es la ciudadanía la que califica y ve la realidad de las acciones de los servidores públicos.

Indicó que ediles, gobernadores y el presidente están a juicio de los ciudadanos, quienes calificarán el desempeño y la labor durante sus periodos de gobierno, por lo cual puntualizó no se puede realizar un informe cuando la gente ve a la realidad de lo que sucede, en este caso de la capital poblana.

El gobernador recomendó a ediles no confrontar a la gente con una obra y que al contrario, se planee para su beneficio, pagando y tramitando todos sus permisos como corresponde, y principalmente en favor de la deuda social que existe con los poblanos, esto último en referencia a la falta de obra del gobierno de Claudia Rivera Vivanco.

Aseveró que el compromiso de los gobiernos de la 4T es hacer obras en beneficio de los que menos tienen, en las colonias pobres y juntas auxiliares en el caso de la capital poblana, no obras “de relumbrón” como el caótico proyecto de la alcaldesa para el Centro Histórico, específicamente en el corredor 5 de Mayo.

“Si una obra se planea, que se planee con la gente, pagando y tramitando todos sus permisos, cubriendo todos sus requisitos, que no se confronte a la gente por una obra, recordar que nos comprometimos a ejercer un gobierno en favor de los que no tienen, hay deuda social que heredamos de gobiernos anteriores, iba a ser nuestra prioridad, colonias pobres, juntas auxiliares, no las obras de relumbrón, no”, dijo.