¿Qué se creen estos cabrones?: estalla Barbosa vs corrupción morenovallista (VIDEO)

El gobernador Miguel Barbosa Huerta explotó contra el morenovallismo por los diversos casos de corrupción y fraudes cometidos, esto con la construcción de obras como el MIB, el Tren Turístico y la Plataforma Audi, entre otras, así como 162 escuelas que se pagaron a través del Comité Administrador para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) pero nunca se ejecutaron, por lo cual cuestionó: “¿qué se creen estos cabrones?”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo reiteró que no habrá impunidad ante ningún acto de corrupción cometido durante las gestiones del panismo de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, en los que se cometieron diversos actos de fraudes, así como en el interinato de Guillermo Pacheco Pulido.

Barbosa Huerta recordó que durante el morenovallismo se edificaron diversas obras faraónicas que actualmente son elefantes blancos y mantienen al estado endeudado, en algunos casos hasta el 2039.

Tales son los casos del Tren Turístico, el Teleférico, el Museo Internacional del Barroco, la Estrella de Puebla, la remodelación del Estadio Cuauhtémoc y la Plataforma Audi, por mencionar algunos; acotó que estos tienen diferentes investigaciones.

Revelan fraude en el Capcee, pagan 162 escuelas pero no se construyeron

El mandatario estatal reveló un nuevo desvío de recursos por parte del Capcee, pues pagaron 162 escuelas que nunca se edificaron. Si bien no precisó el monto que se ejerció por este fraude, se suma a las investigaciones que ya hay contra este OPD.

“De verdad no permitir que lo que ha ocurrido en Puebla se quede así, en todo fraude (...) 162 escuelas pagadas y no construidas, Capcee, ¿qué se creyeron estos cabrones, no aplicamos la ley? Ayúdenme”, dijo.

Cabe recordar que el secretario de Infraestructura, Daniel Gámez Murillo, en semanas pasadas dio a conocer que hubo un desvío de 175 millones de pesos en este OPD por obras ‘fantasma’, es decir, que se pagaron pero no se ejecutaron, por lo cual se mantiene una amplia investigación contra los ex titulares del organismo.

Investigan desvío de recursos en Salud, morenovallistas escondieron documentos

El gobernador puntualizó que sí se está llevando a cabo una investigación por el tema de desvío de recursos en la Secretaría de Salud por la edificación de hospitales y los Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) inaugurados en su momento por Rafael Moreno Valle.

Sin embargo, no precisó si este tema era también parte de lo que el diputado Gabriel Biestro comentó sobre un desvío de recursos por parte de la gestión de Jorge Aguilar Chedraui en dicha dependencia.

Barbosa Huerta puntualizó que parte de la dificultad para denunciar actos de corrupción por parte del morenovallismo es que se llevaron documentos con el objetivo de no detectar estos actos indebidos por parte de ex funcionarios.

“Sí, estamos haciendo todo, se llevaron la información; la dificultad de tener todo lo que tenemos que denunciar una parte radica en que se llevaron información los corruptos, la tiene extraviada, la traspapelaron, entonces estamos haciendo el recuento de todo lo que fue Salud”, sostuvo.