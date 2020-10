Hospitales COVID no serán desconvertidos hasta que esté el semáforo verde: Barbosa (VIDEO)

Aclaró que no se comenzará este proceso hasta que Puebla pase a color verde en el Semáforo Epidemiológico, por lo que en esta etapa en semáforo amarillo sólo se hará la planeación de áreas

Los hospitales COVID del estado serán desconvertidos hasta que el Semáforo Epidemiológico pase a color verde, el mandatario Miguel Barbosa refirió que mientras no se tenga vacuna contra el coronavirus, se mantendrán las áreas especializadas en este tema.

En conferencia de prensa virtual, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, refirió que aún no se ha comenzado con el proceso de desconversión de los hospitales que habilitaron para la atención de la pandemia, esto pese a la baja notable en las cifras de pacientes internados.

El gobernador aclaró que no se comenzará este proceso hasta que Puebla pase a color verde en el Semáforo Epidemiológico, por lo que en esta etapa en semáforo amarillo sólo se hará la planeación de qué áreas dejarán para COVID y cuáles podrán reabrir para atención general.

Puntualizó que hasta que se tenga la vacuna del COVID no se puede pensar en deshabilitar áreas especializadas dentro de estas unidades médicas de la SSA, pues refirió que no se sabe todavía cómo reaccionará la pandemia aún con la vacuna, situación por la cual en favor de no descuidar la atención médica mantendrán dichas áreas.

“No vamos a desconvertir hasta que no estemos en verde. En amarillo vamos a hacer la planeación, pero la desconversión hasta que estemos en verde, hay proyectos de qué hacer, qué áreas de hospitales van a quedar para COVID mientras no se tenga vacuna”, dijo.

El mandatario estatal comentó que con semáforo en amarillo se comenzaría este proceso, en donde la primera unidad en ser desconvertida sería el Hospital de Traumatología y Ortopedia, que al último corte tenía menos del 18 por ciento de ocupación.

Comienzan aplicación de vacuna contra la Influenza en penales

Por otra parte, el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, informó que comenzaron la aplicación de vacunas contra la Influenza estacionaria, H1N1 y sus derivados, así como el neumococo en los penales del estado de Puebla para evitar brotes internos de esta enfermedad.

En su participación en la conferencia del gobernador Miguel Barbosa, el titular de la Segob comentó que la Secretaría de Salud, en coordinación con la de Seguridad Pública, ha comenzado la aplicación de vacunas contra la Influenza estacionaria, H1N1 y sus derivados dentro de los reclusorios, esto con la aplicación de dos mil 652 dosis en días recientes.

“Informar que al interior de los penales, la Secretaría de Salud comenzó la campaña de vacunación por Influenza y neumococo, se llevan dos mil 562 dosis en los centros penitenciarios”, expresó.