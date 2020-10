Pleno de la JLCA acuerda emitir un nuevo plazo para quejas por despidos

Ante el rezago de 35 mil expedientes y la demanda de cientos de trabajadores que sufrieron despidos injustificados, el Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje emitirá un nuevo acuerdo este día, en donde se estipule la anulación de los términos que culminaron durante la pandemia COVID-19 e inicie a correr una nueva fecha a partir de la emisión del nuevo convenio.

En entrevista con Imagen Noticias, el secretario del Trabajo, Abelardo Cuéllar Delgado, informó que ayer el Pleno de la Junta sesionó para emitir un nuevo acuerdo donde habrá un nuevo plazo que sea adecuado para que corran los términos naturales y procesales.

“Se generó la preocupación de los trabajadores y litigantes con justa razón porque iban a empezar a correr los términos de sus demandas, pero esto se va a resolver el día de hoy con el acuerdo del Pleno que ya sesionó e irá publicando los plazos de los términos correspondientes”, dijo.

Después de la nula respuesta del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Mario Daza Buendía, y tras sufrir un calvario al hacer largas filas y esperar por más de ocho horas, finalmente habrá una nueva modalidad que estipulará que no cuenten —como parte de los 60 días naturales que se tienen para presentar las demandas— los días en que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje estuvo cerrada derivado de la pandemia por COVID-19.

Lo anterior lo reveló en entrevista con CAMBIO el presidente del Colegio de Abogados por el verdadero estado de derecho, Jorge Sosa, además que se aplicará para las demandas con términos “naturales”; es decir, las quejas que se realizan por primera vez.

Por otro lado, en cuanto a los asuntos de términos “procesales”, el plazo puede variar conforme a la acción y demanda específica que implique.

“El acuerdo que va a emitir el Pleno va a declarar que no transcurra ese término de los 60 días naturales de la pandemia, entonces, a los que se les venció el término para presentar la demanda en la contingencia, la Junta acuerda que los días no son hábiles. Ya tenemos tiempo porque empezarían apenas a contarte los 60 días, no lo transcurrido durante la pandemia, esos no se computan”, comentó.

Abelardo confirma acuerdo; trabajadores están amparados

En entrevista con Imagen, Cuéllar Delgado confirmó que tras la preocupación de trabajadores y litigantes, el Pleno de la Junta sesionó y será este día cuando emitan un nuevo acuerdo que dé “tranquilidad”.

Sobre este asunto, el secretario destacó que luego de que Gobierno federal consideró a la pandemia como un “caso de fuerza mayor”, las demandas de queja por despido injustificado, convenio voluntario, demanda laboral, etc., están “amparadas” por la ley, por lo que resaltó que el nuevo acuerdo tratará los plazos adecuados para que corran los términos naturales y procesales.

“La ley federal establece en su artículo 734 que los términos no pueden llevarse a cabo en casos de fuerza mayor, por lo tanto para tranquilidad tanto trabajadores como abogados están amparados por la ley, ya que la pandemia se determinó como causa de fuerza mayor a nivel federal”, declaró.

El secretario pidió a los asistentes –trabajadores y abogados– que se den cita en las instalaciones de la Junta, respetar la Sana Distancia y mantener en todo momento las medidas de prevención.

Lo anterior, debido a que durante los primeros dos días de actividad se formaron grandes aglomeraciones sin respetar la Sana Distancia.

“Invitamos nuevamente a que todos los usuarios que lleguen, guarden la Sana Distancia”, concluyó.

Hay que recordar que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se mantuvo en paro total desde el pasado 23 de marzo y hasta el 5 de octubre, por lo que ante el exceso de demandas por los hechos ocurridos durante la pandemia y el retraso existente de 35 mil expedientes previo a la contingencia, el acuerdo llegará como solución para que los asuntos no se pierdan.