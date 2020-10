Contraloría es omisa, no investiga contratos de SSC con Contracys

El regidor del PAN, Enrique Guevara Montiel, señaló a la Contraloría municipal por ser omisa en las investigaciones contra la empresa Contracys, a quien el Ayuntamiento le ha entregado más de dos contratos, pues existen rumores de que han beneficiado a algunos ex funcionarios públicos o personajes vinculados a ellos.

Esto luego de que la secretaria de Seguridad Ciudadana, Lourdes Rosales Martínez, anunció que se analiza colocar cámaras de vigilancia en la capital, mismas que de acuerdo con el diario CENTRAL, la licitación se le otorgaría a la empresa de Anwar Salomón Briseño, que maneja las firmas Right Source Business Solution y Contrasys, lo cual fue desmentido por la SSC.

En entrevista con CAMBIO, Guevara Montiel aseguró que por ello solicitarán en las comparecencias de los funcionarios públicos una explicación de los procesos de licitación que se han generado durante el segundo año de gestión de la presidenta Claudia Rivera Vivanco, a fin de verificar que no se hayan realizado procesos ‘a modo’.

“Hemos escuchado con detenimiento ya varios rumores porque al final de cuentas el propio secretario de administración sale a desmentir que no hay ninguna licitación donde se va a dar una nueva andanada de cámaras con muchísimo recurso, pero lo que si queda duda es la relación y nosotros señalamos de que hay mucha rumologia de que este tipo de contratos se lo están otorgando a algunos ex funcionarios o vinculados con funcionarios.

Por otro lado, el regidor panista lamentó que la titular de la SSC busque un nuevo sistema de videovigilancia cuando ya se cuenta con las ventanas ciudadanas que fueron instaladas en la administración de Luis Banck Serrato, pues consideró que se encuentran inservibles.

“Literalmente yo creo que estoy casi seguro que la secretaria no le dio seguimiento al tema de las ventanas ciudadanas porque no es un tema de su administración y porque piensa que no es algo beneficioso para la ciudadanía, el tema dan como resultado que las cámaras no están funcionando”, comentó.