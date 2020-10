Van contra Manzanilla, Gali y Roberto Moya por contrato leonino para construcción de RUTA línea 1

El Gobierno de Puebla nuevamente tiene en la mira a Fernando Manzanilla, Roberto Moya Clemente, Jose Cabalan, Antonio Gali Fayad y Gerardo Huerta Coutollenc, ex secretarios de la gestión Rafael Moreno Valle, quienes firmaron el primer contrato leonino y a favor de empresas privadas para la construcción de la Línea 1 del RUTA en 2011.

En conferencia de prensa al dar a conocer el fraude del sistema de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) el director de Carretera de Cuotas Rodolfo Sánchez detalló que en 2011 se firmó un contrato en donde se entregó a diferentes empresas la operación del sistema y de la concesión.

Sin embargo explicaron que estas son a favor de las empresas y no del beneficio del servicio de transporte y del gobierno estatal quien de seguir bajo las mismas condiciones tendrán que pagar hasta 248 millones de pesos por subsidiar este sistema de RUTA, situación por la que comenzarán proceso penales, administrativos contra empresas que tenían la concesión benéfica.

Asimismo contra ex secretarios de la gestión de Rafael Moreno Valle, como el ex titular de la SSG, Fernando Manzanilla, el ex titular de Finanzas Roberto Moya Clemente, el de administración José Cabalan, el de Infraestructura en ese momento, Antonio Gali y el de Transpotre Gerardo Huerta Coutollenc

Ante esto el mandatario estatal Miguel Barbosa Huerta coméntalo que se empezarán los proceso correspondientes contra ellos y las empresa que podrían llevar hasta el tema jurídico contra los ex funcionarios y empresarios que hicieron este tema en 2011 que empezó a construirse el sistema RUTA.