INAH no ha entregado proyecto ejecutivo de obras de la 5 de Mayo: Barbosa

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) continúa sin entregar el proyecto ejecutivo de las obras que se harán en la calle 5 de Mayo, señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En su conferencia matutina el mandatario estatal indicó que solicitó el documento al INAH para evitar un escándalo con el Ayuntamiento de Puebla, en caso de solicitárselo.

Sin embargo el organismo federal también fue omiso en realizar la entrega del proyecto ejecutivo de las obras que pretende realizar el gobierno municipal.

“Yo le pedí al INAH el proyecto ejecutivo y no me lo dio, se lo pedimos por escrito y n me lo dio , para que se lo pido al ayuntamiento, capaz y me hacen un escándalo”, expresó.

Dentro del informe que la alcaldesa Claudia Rivera entregó a la Comisión Inspectora se detalla que se licitaron las obras de la calle 5 de Mayo y fueron avaladas por el INAH, a pesar de no contar con un proyecto ejecutivo para su desarrollo.