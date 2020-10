Bajó inseguridad en la capital por trabajo de Policía Estatal

La inseguridad en la ciudad de Puebla ha ido a la baja gracias a las acciones hechas por el Gobierno del Estado en coordinación con diversas instituciones, pues la Policía Municipal se encuentra “desviada”, señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta tras la negación de la Suprema Corte de la Justicia de suspender el decreto por el cual el Estado asume la seguridad en la capital.

En su conferencia matutina, el titular del Ejecutivo aseguró que ha existido una reducción en los niveles de inseguridad dentro de la capital poblana, pues se ha trabajado de manera conjunta con la Sedena, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado (FGE), recordando que en días pasados se realizaron operativos.

En este sentido, refirió que se han ejecutado acciones en materia de seguridad desde la administración estatal sin que se tenga que tomar un control directo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

“El decreto es vigente, es aplicable, hubo el gran escándalo, la victimización (...) la Policía Municipal en Puebla está muy desviada en el ejercicio de sus funciones”, declaró.

INAH sigue sin entregar proyecto ejecutivo de obras en la 5 de Mayo

En cuanto al proyecto ejecutivo de las obras de la Calle 5 de Mayo que realizará el Ayuntamiento de Puebla, Barbosa Huerta refirió que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no le ha enviado el documento, a pesar de haberlo solicitado.

“Yo le pedí al INAH el proyecto ejecutivo y no me lo dio, se lo pedimos por escrito y no me lo dio, ¿para qué se lo pido al Ayuntamiento?, capaz y me hacen un escándalo”, expresó.

En el informe que la alcaldesa Claudia Rivera entregó a la Comisión Inspectora se detalla que se licitaron las obras de la Calle 5 de Mayo y fueron avaladas por el INAH, a pesar de no contar con un proyecto ejecutivo para su desarrollo.

Participación en informe de Rivera Vivanco será virtual

En otro tema, el gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que no asistirá de manera presencial al informe de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, pues solamente lo hará a través de Zoom.

Esto después de recordar que no ha asistido a los informes de otros presidentes municipales, detallando que será este día cuando se dé una postura más precisa sobre el informe de la alcaldesa capitalina.

Se tiene contemplado que Rivera Vivanco presente su segundo informe de actividades el próximo lunes tras haber sido avalado por el Cabildo de Puebla, que contemplaba la asistencia del gobernador del estado.