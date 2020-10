No iré al informe de Claudia, me invitaron hoy en la mañana: Barbosa

El mandatario dio a conocer que no asistirá al informe de Claudia Rivera Vivanco porque hasta esta mañana le entregaron la invitación.

El Gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que no asistirá al informe de la Alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, esto debido a que le entregaron hasta esta mañana la invitación de asistir a este evento el próximo lunes, sin embargo ya había tomado la decisión de no ir.

En conferencia de prensa el titular del ejecutivo comentó que hasta esta mañana no le había llegado la invitación formal pro parte del Ayuntamiento de Puebla para asistir al informe de labores de la edil capitalina, dicha invitación llegó minutos después de que presentará sus postura sobre la asistencia al informe.

Sin embargo el mandatario acotó que ya había tomado la decisión tomado en cuenta que en un principio no fue contemplado, aun cuando la Secretaría de Gobernacion había tenido diálogo con autoridades municipales para revisar este tema.

Barbosa Huerta explicó que el Cabildo de Puebla aprobó algo distinto a lo que el acto protocolario establece que es la sesión y al término de esta el gobernador da un mensaje sobre el informe rendido por parte del presidente o presidenta municipal, situación que para este lunes aprobados dentro del orden del día.

“No asistiré al informe de gobierno de la presidenta municipal de Puebla, primero nunca me llegó una invitación formal, todavía hoy por la mañana le pedí a mi equipo que revisará, a mi oficina, y no nunca me llegó una invitación formal”, refirió el gobernador aunque minutos después declaró que le acaban de entregar la invitación.

A pesar de esto el gobernador Miguel Barbosa declaró que espera que este informe se lleve a cabo de manera positiva y le vaya bien a la edil Claudia Rivera Vivanco, a pesar de esto previo a recibir la invitación comentó que “de plano no querían invitarlo”, situación por la que decidió no asistir a este acto.