Investigan a Patjane por desvío de 250 millones en construcción de planta tratadora de agua

El ex presidente municipal de Tehuacán Felipe Patjane Ceja firmó un contrato e incluso pagarés por 250 millones de pesos para la construcción de una planta tratadora de agua, misma obra que nunca se ejecutó y que aclaró constituye incluso un delito, situación que está bajo investigación del ejecutivo, así lo reveló el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En conferencia de prensa el titular del ejecutivo estatal comentó que hace casi 10 años el Ayuntamiento de Tehuacán, entregó 27 millones de pesos a una empresa por la construcción de 2 planta tratadoras de agua, mismas que nunca se llevaron a pago.

Posteriormente el presidente Felipe Patjane Ceja y el director del sistema de Agua potable del municipio firmaron un convenio para la construcción de una planta por 250 millones de pesos, en el cuales e desconoce hubo proceso de licitación o adjudicación directa, además de que por ese tema firmó pagarés.

Dicha planta nunca se construyó por lo que acotó esto podría constituir un delito más por el cuales e le acusaría al ex edil que desde octubre de 2019 esta preso, situación que mantiene en investigación el gobierno del estado para llegar al fondo de este tema.

Barbosa Huerta recordó que el propio ex presidente municipal está detenido asi como el ex regidor de hacienda Víctor Manuel Cannán Barquet, la ex contralora Zamira Cannán Cerón, la ex directora de adjudicaciones y licitaciones Ana Lucía Sánchez Reyes y el ex tesorero Andrés Escobedo Calderón.

A esto agregó que por ese tipo de situaciones el Congreso del Estado buscó desaparecer dicho Cabildo, pues acotó que este está podrido, derivado de las diversas irregularidades que se han detectado de la administración del ex edil Patjane Ceja.

“El presidente y el director del OSSAPAT hacen un convenio para construir una planta por 250 millones, firman, no se si para ello hicieron proceso licitatorio y firman pagarés, a la empresa por más de 250 mdp, de algo que nunca se construyó y se empezó, ese es un delito”, dijo.