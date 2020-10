Trabajan en Conciliación y Arbitraje pese a temor a brote masivo

Personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje continúa laborando con el miedo de un rebrote de COVID-19, pues el edificio está abierto para la atención de los litigantes. Ante esto, integrantes del Colegio de Abogados exigieron que se cerrara el inmueble para evitar que se continúen generando aglomeraciones.

Fue ayer que el presidente de la Junta Local de este edificio, Mario Arturo Daza Buendía a través de un comunicado que fue pegado en el inmueble, dio a conocer que en la Secretaría General B o mejor conocido como el área de amparos quedaron suspendidas las actividades debido a un brote de COVID-19.

En este sentido, Daza Buendía mencionó que todo el personal que labora en esta área así como las actividades en curso fueron suspendidas, además de que se les realizó a los empleados pruebas para detectar esta enfermedad por lo que están a la espera de los resultados de dicho examen. Mientras desde el día de ayer y hoy la Secretaría General B permanece cerrada.

En tanto, el edificio de Conciliación y Arbitraje continúa atendiendo a los poblanos de manera regular, por lo que se presentan largas filas en las afueras del inmueble y sin sana distancia. Aunque en el comunicado se informó que el área permanece inhabilitada no tomaron la precaución de cerrar el inmueble.

Esta decisión aunado con las aglomeraciones, hizo que Integrantes de la Comitiva del Colegio de Abogados como Claudia Cortina manifestarán su inconformidad pues además de tener demandas de término "procesal" pendientes que afectarán a cientos de trabajadores poblanos pidieron que el edificio se cierre por este brote masivo de Covid-19.

Claudia Cortina señaló que únicamente a los abogados de Distrito se les otorgó un área especial para que pudieran ingresar sus oficios mientras a ellos no les asignaron lugar para completar sus trámites.

"A los abogados de distrito les dieron un área especial para ingresar sus oficios en términos y nosotros no, a ellos les dieron un área especial que desgraciadamente ahorita es la que está contaminada y todos estuvimos formados, estuvimos en riesgo, yo ya me hice el estudio porque estuve aquí conviviendo con ellos y sin sana distancia", acusó Claudia Cortina.

En este sentido, mencionó que temen de que otros integrantes puedan estar contagiados además de que se continúa recibiendo a personas en el edificio, por lo que criticaron a Daza Buendía de no cerrar la junta y suspender las actividades hasta que se esté fuera de peligro.

"Siguen ingresando personas a la Junta cuando ya se tiene un contagio de covid lejos de darnos una solución, era para que en automático el presidente Daza Buendía hubiera cerrado la junta, vuelven a suspenderse términos hasta que estemos bien, que la sana distancia se respete, pero, no se puede hacer porque nos aglomeramos porque queremos que la justicia sea impartida para todos, no es posible que nadamas juzgados de distritos los van a multar a ellos si los reciban y a todos los demás no", reprochó.