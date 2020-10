Diputada del PAN se lanza vs Claudia por no existir proyecto de la 5 de Mayo: evidencia su incompetencia

La legisladora panista consideró que dicha acción evidencia la incompetencia de parte de la administración municipal, toda vez que no se cuentan con los documentos necesarios para ello.

La diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia criticó que la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco haya licitado las obras de la Calle 5 de Mayo sin que se cuente con un proyecto ejecutivo.

La legisladora panista consideró que dicha acción evidencia la incompetencia de parte de la administración municipal, toda vez que no se cuentan con los documentos necesarios para ello.

Rodríguez Della Vecchia refirió que las acciones de Rivera Vivanco parecen un acto desesperado para dar la impresión de realizar trabajos, pese a sus malos resultados en sus dos años de gobierno.

“¿Cómo va a ganar una empresa una licitación sobre que?, ¿cómo va a licitar si no hay un proyecto? (....) no entiendo como hay una empresa ganadora si no hay un proyectos ejecutivo”, manifestó.

Dentro del informe que Claudia Rivera entregó a la Comisión Inspectora del Congreso del Estado, se señala que las obras de la calle 5 de Mayo fueron licitadas sin que se tuviera un proyecto ejecutivo