Barbosa descarta asistencia presencial o virtual en el Segundo Informe de Claudia

La alcaldesa pidió al mandatario poblano reconsiderar su postura de no asistir a su Segundo Informe, aunque no se le iba a permitir dar un discurso al término de la sesión

Debido a que recibió la invitación a última hora y no tendrá un espacio para dar un posicionamiento, el gobernador Miguel Barbosa Huerta tomó la decisión de no asistir física ni virtualmente al segundo informe de labores de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco.

El titular del Ejecutivo comentó previo a la atención matutina a medios que ofrece diariamente que no le había llegado el oficio formal de invitación a la sesión de Cabildo en donde la edil de la capital poblana rendirá su segundo informe de labores, situación por la que afirmó no asistirá, inclusive vía Zoom.

Minutos después, el mandatario comentó que le acababa de llegar a su oficina la invitación por parte del Ayuntamiento de Puebla, sin embargo, acotó que ya había tomado la decisión, tomando en cuenta que en un principio no fue contemplado, aun cuando la Secretaría de Gobernación había tenido diálogo con autoridades municipales para revisar este tema.

“No asistiré al Informe de Gobierno de la presidenta municipal de Puebla. Primero, nunca me llegó una invitación formal, todavía hoy (viernes) por la mañana le pedí a mi equipo que revisara, a mi oficina, y no, nunca me llegó una invitación formal”, dijo, aunque minutos después comentó le enviaron de último momento la invitación.

Claudia pide a Barbosa reconsiderar ir a su informe

Posteriormente, la presidenta municipal pidió al titular del Ejecutivo reconsiderar su postura acerca de su asistencia a su Segundo Informe, aunque no se le iba a permitir dar un discurso al término de la sesión.

En entrevista, la edil capitalina puntualizó incluso que le ha enviado mensajes a Barbosa Huerta con el objetivo de que la acompañe este 12 de octubre en su informe de labores en el Palacio Municipal; asimismo, refirió que se aprobó el conformar una comisión de recepción para cuando llegase el gobernador.

“Yo espero que lo reconsidere, el lugar del gobernador estaba considerado, yo misma ya le he hecho la invitación por mensaje, enviamos la invitación formal en el mismo sentido del año pasado dentro de la sesión solemne de Cabildo, será un gusto contar con su presencia”, expresó.

Gobernador no tendría espacio para posturas

La secretaria General del Ayuntamiento de Puebla, Liza Aceves López, explicó que si el gobernador asiste al informe de labores, no tendría espacio para dar una postura o mensaje respecto al segundo año de Rivera Vivanco al frente de la capital poblana.

La funcionaria detalló al Sol de Puebla que esto se debe a que dentro del dictamen de la sesión solemne donde se efectuará el segundo Informe no contiene un orden adicional que le dé validez a un posicionamiento emitido por el titular del Ejecutivo.