Empresarios reprueban el segundo año de Rivera Vivanco

El sector empresarial reprobó el segundo año de gobierno de la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, pues los empresarios coincidieron que la capital carece de servicios públicos como bacheo, alumbrado, así como un control en temas de ambulantaje, por lo que calificaron su gestión como “deficiente”.

En entrevista con CAMBIO, los presidentes Fernando Treviño Núñez, de Coparmex; José Juan Ayala Vázquez, del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, y Manuel Domínguez Gabián, de la Asociación de Hoteles y Moteles, señalaron que a dos años de gobierno de Rivera Vivanco todavía deja mucho que desear en cuestión de infraestructura y el retiro de vendedores ambulantes en el primer cuadro de la capital.

Claudia le debe aún mucho a la capital: Coparmex

El presidente de Coparmex, Fernando Treviño Núñez, mencionó que el gobierno municipal continúa siendo permisivo con el comercio informal, por lo que calificó como grave este asunto, además de que mencionó que la alcaldesa todavía le debe mucho a la capital en materia de servicios públicos.

“Claudia tiene una deuda con la ciudad, en el sentido que tenemos las calles hechas pedazos, estamos padeciendo todos estos temas al igual que el alumbrado, menos iluminación y el tema del ambulantaje sigue siendo un lastre para los comercios del Centro Histórico y bueno… hay algunos pendientes por cumplir, debe avocarse”, señaló Fernando Treviño Núñez.

No tiene experiencia y pagamos su aprendizaje: Hoteles y Moteles

En tanto, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles Puebla, Manuel Domínguez Gabián, mencionó que el gobierno de la alcaldesa no llegó con la suficiente experiencia, por lo que son los mismos poblanos y los comercios los que han pagado factura de su aprendizaje a dos años de su gestión.

“Es un gobierno que entró inexperto completamente, pagamos por este aprendizaje y se le atravesó la pandemia, les ha costado adaptarse y esperamos que en este último año le echen los kilos, que tengan bacheo en calles para que sean dignas de los poblanos, eso es lo más importante (…) yéndole bien a los gobiernos les va bien a los comercios, si a ella les va bien a nosotros también”, expuso Manuel Domínguez Gabián.

La ciudad está invadida de baches y bolardos: Comerciantes

El presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez, lamentó que la alcaldesa de Puebla haya tenido un desempeño deficiente en estos dos años, pues recalcó que no han visto alguna acción real que realice su Ayuntamiento.

“Tenemos un gobierno deficiente que nos ha quedado a deber mucho, varios temas no han sido atendidos, comercio informal y más por la pandemia, además de que no ha habido un proyecto legal que apoye a los ambulantes, parques del Centro también no funcionan; (…) la ciudad está invadida por baches, bolardos que no sirven y están derrumbados, no estamos en contra de ella pero nuestros negocios tienen décadas y ella apenas tiene dos años, ya sabía a qué le entraba la presidenta”, finalizó Ayala Vázquez.