Padres exigen quimioterapias para menores del HNP; Salud reconoce que hay desabasto de sustancias (VIDEO)

La Secretaría de Salud estatal reconoció que algunas niñas y niños se han quedado sin medicamento para sus terapias oncológicas debido a que hay una escasez a nivel internacional, así lo refirió la propia dependencia a través de un comunicado tras la manifestación que realizaron los padres de familia en el Hospital para el Niño Poblano (HNP).

“Tras un diálogo con padres de familia, el funcionario precisó que si bien hay recursos e infraestructura para atender a los menores con cáncer activo, en algunos casos el tratamiento ha sido incompleto porque faltan algunas claves (compuestos)”, señaló el boletín.

El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, hizo énfasis en lo señalado por el boletín al llegar por la mañana al HNP ante la manifestación de los padres de familia.

Explicó que el tratamiento para los pequeños no puede ser completado por un medicamento que hace falta. Ante ello, mencionó que la semana pasada por parte del Insabi llegó a la entidad un pequeño lote de fármacos para continuar brindando quimioterapias, mismas que se les harán llegar a los padres de familia para que sus hijos tengan una mejor calidad de vida.

“Nos llegó una parte del tratamiento el viernes y más lo que pudimos conseguir se podrá cumplir con las líneas de manejo, esto se lo plantearemos a los padres de familia, pobres, yo los entiendo”, lamentó el secretario de Salud.

La manifestación de los papás

Este lunes por la mañana decenas de padres de familia, algunos acompañados de sus hijos, acudieron a bloquear el paso del Boulevard del Niño Poblano que se encuentra frente al hospital para realizar una protesta por falta de insumos que derivó que los tratamientos oncológicos de sus pequeños se vieran suspendidos.

Bajo las consignas escritas en pancartas como “Les recuerdo que el cáncer no espera”, “No hay quimios” y “Nuestros niños quieren vivir” fue como los padres inconformes cerraron el paso de este boulevard exigiendo el reabastecimiento de Vincristina, Etoposido e Ifosfamida, que son medicamentos que hacen falta para llevar a cabo las quimioterapias de los menores de edad.

La quimioterapia cuesta 25 mil pesos a la semana

En entrevista con CAMBIO, la señora Carmen, que tiene a su pequeña de ocho años con tratamiento oncológico debido a leucemia, refirió que esta protesta se llevó a cabo por el desabasto de medicamento, por lo que teme por la vida de su hija. Indicó con lágrimas en los ojos que no sabe qué responder cuando la menor le pregunta qué pasará con ella si no se atiende su enfermedad.

“Mi hija no recibió dos terapias en julio, le falta su ‘quimio’ de fin de mes, son diferentes tipos de cáncer y diferentes medicamentos, a mi nena le hace falta Vincristina y por eso vengo a apoyar a los papás, me interesa la vida de mi hija y esto es vital para ella, no puedo dejarla así”, comentó la señora Carmen.

La madre de familia narró que el problema no es el personal del Niño Poblano sino el desabasto de medicamento, pues ella no cuenta con las posibilidades para pagarle a la menor un tratamiento en un nosocomio privado.

“Estamos hablando de una ‘quimio’ semanal, que si los llevamos a un hospital privado nos sale en 12 o 15 mil pesos, no hay dinero que alcance para esta situación, mi niña no tiene la culpa. Ella ha llegado a preguntarme ‘¿Qué me va a pasar, mamá?’ y no sé qué responderle con el nudote en la garganta”, lamentó.