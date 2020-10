Tras ser exhibido, Oswaldo cambia su discurso y critica a la alcaldesa (VIDEO)

El diputado Oswaldo Jiménez cambió su discurso y calificó el gobierno de Claudia Rivera Vivanco como la peor administración de la historia de la capital poblana ante los rumores de los negocios que sostiene el panista con la morenista en cuanto a la venta de cámaras de videovigilancia, aunque durante la votación para reanudar la sesión de la Comisión Inspectora para determinar si la alcaldesa comparecería por segunda coacción votó en contra, respaldando a la alcaldesa.

Durante la Comisión Inspectora, el panista justificó su ausencia en la comparecencia de Rivera Vivanco asegurando que estaba enfermo, aunque dio a conocer que siguió la transmisión de la sesión mientras comparecía la alcaldesa de Puebla, aceptando que el acto no fue el esperado.

El diputado cambió su discurso y comenzó nuevamente a criticar a la alcaldesa señalando que su gobierno ha sido el peor de la historia de la capital y también ha estado plagado de corrupción, destacando que se tiene evidencia suficiente para poder comprobar el último punto mencionado.

“Mi ausencia se debió como lo estoy señalando, uno por cuestiones de salud, sin embargo, en la sesión previa cuando se aprobó citar a la presidenta municipal, yo voté en abstención no porque no crea que sea el peor gobierno que haya tenido la ciudad, no porque no crea que está plagado de corrupción, claro que lo creo y hay evidencia suficiente, sino porque lo estamos haciendo mal”, señaló.

Asimismo, explicó que votó en abstención para aprobar la comparecencia de la morenista debido a que consideró irregularidades en el proceso ya que se estaban asumiendo facultades con las que no cuentan como Comisión, y señaló que se estaba usando a la ASE como garrote político contra la alcaldesa Claudia Rivera.

Finalmente, votó en contra de decretar receso en la sesión para determinar si Claudia Rivera volvería a comparecer ante la Comisión Inspectora para subsanar las dudas respecto a las acusaciones contra ella, aunque no justificó su voto por lo que se desconocen las razones de sus decisión.