Barbosa va contra morenovallistas que entregaron permisos y concesiones ilegales de  transporte

El Gobierno de Puebla preparará denuncias contra funcionarios de las administraciones estatales pasadas que entregaron miles de permisos y concesiones de manera irregular para la operación de rutas de transporte público, esto como parte del proceso de limpieza dentro del sistema para dignificar este servicio y acabar con la corrupción.

En conferencia de prensa el mandatario Miguel Barbosa Huerta refirió que a un año de que se subió la tarifa del transporte público a 8.50 pesos, el tema de la renovación de este tema no ha sido exitosa, pues se siguen encontrando rutas encimadas, piratas, y unidades que carecen del tema de la tecnología para la seguridad.

Aquí fue donde acotó que su gobierno no será como en el panismo o en interinato, ya que el objetivo es limpiar las unidades piratas de las calles e incentivar a las acciones de tecnología para seguridad a fin de que los poblanos puedan viajar tranquilamente, por ello refirió se seguirán tomando acciones de detención de unidades piratas y choferes irregulares.

Aquí donde refirió que se esta preparando denuncias contras los ex funcionarios de los gobiernos anteriores que otorgaron miles de permisos y concesiones de manera irregular para la operación de las rutas del transporte público en el estado de Puebla, situación por la que dijo ya tiene todos los elementos y se encuentran en en análisis de esto.

Si bien no personalizó contra quienes los funcionarios que podrían estar en la mira son Bernardo Huerta Coutollenc ex secretario de Transportes con Rafael Moreno Valle, Xavier Albizuri Moret y Martha Velez Xaxalpa ambos secretarios de iInfraestructura, Movilidad y transportes con José Antonio Gali Fayad y finalmente Antonio Peniche García quien fuera titular de dicha dependencia en el interinato con Guillermo Pacheco Pulido.

“No ha sido exitosa la acciones que se han tomado después de la alza de la tarifa del transporte pero no solamente es la tecnología, quedamos que íbamos a revisar las rutas, porque hay encimadas, y quedamos que íbamos a limpiar de piratas, no se ha hecho, mi gobierno no será un gobierno más de esos corruptos anteriores que dejaron (...) vamos a presentar denuncias contra funcionarios de los gobiernos anteriores del interinato y de Gali y anteriores gobiernos, por los miles de permisos que otorgaron en todo el estado, ya tenemos todos los elementos estamos preparando todo”, dijo.