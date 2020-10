Reprocha Barbosa a gobierno de AMLO falta de apoyo para fortalecer a Policía Estatal

El gobernador Miguel Barbosa Huerta reprochó que falta apoyo y recursos económicos por parte de La Federación para fortalecer a la policía del estado de Puebla y no solo sugerencias.

A pregunta expresa sobre su opinión del estudio que emitió el día de ayer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Justicia, llamado "Modelo óptimo de la función policial", en donde detalló que a la entidad poblana le hace falta entrenamientos, pruebas físicas, y equipamiento, el gobernador Barbosa aseguró que hay una academia donde se capacita, evalúa y entrena tanto física como psicológicamente a los policías, por lo que el cuerpo policiaco en Puebla está "bien capacitado" y tiene una buena calidad.

"No sé de dónde está formado ese informe, las instalaciones de la policía son diversas, hay una academia donde dan cursos a los policías, los someten a exámenes psicológicos, físicos, pruebas de esfuerzo, me consta porque tengo cercanía a ellos, no quiero desmentir el informe pero me consta que nuestra policía está bien capacitada, todo el tiempo están haciendo pruebas de tiro, hay algunos que nunca han disparado, tenemos una policía buena en Puebla", comentó.

A su vez, sentenció que faltan recursos para fortalecer a la policía que no ha mandado La Federación, por lo que señaló que no solo hacen falta sugerencias sino apoyo económico. En este sentido, detalló que el informe supone, está basado en chismes.

"Nos faltan recursos que no los manden de México, ojalá manden aunque sea un balón de básquetbol, de fútbol, hace falta más dinero de la federación no solamente sugerencias, no sé quién levanta estudios en nombre de ellos, han de ser basados en chismes", culminó.