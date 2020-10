Barbosa advierte caza de ex funcionarios que lucraron con concesiones de rutas (VIDEO)

El gobernador Miguel Barbosa Huerta reconoció que la modernización del transporte público no funcionó y no cumplió los objetivos que establecieron hace un año, además de que el Ejecutivo tiene en la mira a ex funcionarios panistas y del interinato que entregaron de manera irregular permisos y concesiones para operar rutas en el estado, mismos a los que denunciará penalmente.

En conferencia de prensa, el mandatario poblano refirió que a un año de que se dio el aumento a la tarifa del transporte público de 6 a 8.50 pesos, la renovación no ha sido exitosa pues se siguen encontrando rutas encimadas, ‘pirata’ y unidades que carecen del tema de la tecnología para la seguridad.

Acotó que su gobierno no será como los anteriores, es decir, el de Rafael Moreno Valle Rosas, José Antonio Gali Fayad y Guillermo Pacheco Pulido, que permitieron que cientos de unidades ‘pirata’ invadieran los recorridos de diversas rutas, situación por la que refrendó el compromiso para acabar con las concesiones irregulares.

El objetivo es limpiar las unidades ‘pirata’ de las calles e incentivar a las acciones de tecnología para seguridad a fin de que los poblanos puedan viajar tranquilamente; por ello, refirió que se seguirán tomando acciones de detención de unidades ‘pirata’ y choferes irregulares. Cabe recordar que a la fecha se han detenido casi mil vehículos por irregularidades, así como 31 choferes que fueron presentados ante las autoridades.

Indicó que está preparando denuncias contras los ex funcionarios de los gobiernos anteriores que otorgaron miles de permisos y concesiones de manera irregular para la operación de las rutas del transporte público en el estado de Puebla, situación por la que dijo ya tiene todos los elementos y se encuentran en análisis.

“No han sido exitosas la acciones que se han tomado después de la alza de la tarifa del transporte, pero no solamente es la tecnología, quedamos que íbamos a revisar las rutas, porque hay encimadas, y quedamos que íbamos a limpiar de ‘piratas’, no se ha hecho (...). Vamos a presentar denuncias contra funcionarios de los gobiernos anteriores, del interinato y de Gali y anteriores gobiernos, por los miles de permisos que otorgaron en todo el estado; ya tenemos todos los elementos, estamos preparando todo”, dijo.

Los ex funcionarios en la mira

Si bien Barbosa Huerta no personalizó contra qué funcionarios en concreto presentarán las denuncias, los que podrían estar en la mira del Ejecutivo son Bernardo Huerta Coutollenc, ex secretario de Transporte con Rafael Moreno Valle; Xabier Albizuri Morett y Martha Vélez Xaxalpa, ambos secretarios de Infraestructura, Movilidad y Transportes con José Antonio Gali Fayad, y finalmente Antonio Peniche García, quien fuera titular de dicha dependencia en el interinato con Guillermo Pacheco Pulido.