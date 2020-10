Hacen falta tres medicinas para doce niñitos con cáncer, gobierno ya busca comprarlas (VIDEO)

El gobierno de Puebla consiguió tres de los seis medicamentos de “primera línea” para el combate de 12 niños poblanos contra el cáncer. Sin embargo, debido al gran desabasto que existe a nivel nacional, seguirán tratando de conseguir de manera particular dichos medicamentos, ya que con la salud y la vida “no se juega”.

El secretario de Salud de la entidad poblana, José Antonio Martínez, reveló en conferencia de prensa que son seis los medicamentos de “primera línea” que hacían falta en el estado para el combate contra el cáncer en los 12 niños poblanos; sin embargo, tras conseguir tres de ellos de manera particular, sólo faltan por abastecer Ifosfamida, Citarabina y Actinomicina.

En este sentido, detalló que lo que hizo el Estado para conseguir esos tres medicamentos faltantes fue comprarlos con particulares para intentar dotar a todos los pacientes que los ocupan.

“Se habló del desabasto, tenemos muchas claves de medicamentos para niños y niñas pero padecemos de seis medicamentos que son usados en lo que llamamos la primera línea de manejo, primero hay 12 pacientes que requieren de estos medicamentos”, añadió.

“Nosotros pedimos el apoyo a la Federación y estamos esperando mande medicamentos, hemos podido conseguir medicamentos de manera particular, lo que hacemos es comprar proveedores poquito y de ahí intentar dotar el tratamiento de primera línea a todos estos pacientes que lo requieren”, comentó.

Con la vida no se juega, Barbosa exige apoyo

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, sentenció que pese al nuevo modelo de subsidio –en el que habrá menos presupuesto para Puebla por parte de la Federación–, su gobierno reclamará la entrega puntual de dichos medicamentos y continuará consiguiendo medicamentos con sus recursos, pues expresó que con la vida y la salud “no se juega”.

“Aun cuando el nuevo modelo de subsidio a la salud pública ya está concentrado desde la Federación, es decir, ellos nos los envían, pero nosotros tenemos que responder con nuestros recursos, no voy a permitir que se mueran los niños con cáncer, reclamaré la entrega puntual de esos medicamentos, con la salud y la vida no se juega”, dijo.

Barbosa señala: hacen falta recursos, no sólo sugerencias

Sobre el estudio que emitió el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Justicia, llamado “Modelo óptimo de la función policial”, en donde detalló que a la Policía de entidad poblana le hace falta entrenamientos, pruebas físicas, y equipamiento, Barbosa expresó que Puebla tiene una “buena” Policía; aunque reconoció que hacen falta recursos, mismos que denunció deben mandar desde México y no sólo les manden sugerencias.

"Nos faltan recursos que no los manden de México, ojalá manden, aunque sea un balón de básquetbol, de fútbol, hace falta más dinero de la federación no solamente sugerencias, no sé quién levanta estudios en nombre de ellos, han de ser basados en chismes", culminó.