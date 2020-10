La fiesta debe esperar: Tables y antros permanecerán cerrados en Puebla (VIDEO)

El Gobierno de Puebla descartó toda posibilidad de regreso de los antros, tables dances y centros nocturnos, ya que el mandatario Miguel Barbosa Huerta refirió que esas serían verdaderas “Fiestas COVID” además de que no se imagina uno de estos sitios con sana distancia, por lo que exhortó a los Ayuntamientos a tomar acciones con responsabilidad en este tema.

En conferencia de prensa el titular del ejecutivo comentó que la apertura de antros o los que funcionan legalmente no debe ser solapada, ya que detalló que hasta que se tengan condiciones optimas en semáforo verde o con vacuna COVID podría haber el regreso de estos sitios.

En este sentido acotó que no se imagina una sana distancia dentro de estos sitios nocturnos, por lo cual descartó que aun con semáforo amarillo y hasta verde podrían regresar, por lo que este tema se haría hasta que exista vacuna o la pandemia este totalmente mitigada, esto pues dentro de los antros se harían verdaderas Fiestas COVID.

Aquí refirió que no se tiene prevista la reapertura de estos negocios, además de que no han recibido una petición formal, toda vez que exhortó a los gobiernos municipales a que se actúe con responsabilidad y no hagan cosas no deben hacer dando permiso a estos giros.

“La Apertura de antros o lo que legalmente funcione, no lo que se solape, no por el momento, vámonos hasta que estemos mejor, yo no me imagino sana distancia en un table dance, entonces no, simple y sencillamente eso, los antros serian verdaderas Fiestas COVID, no tenemos previsión sobre reapertura en estos negocios”, dijo.