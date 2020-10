Garmendia operó el año pasado en el PRI, ahora es dirigente en Morena: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta exhibió que Édgar Garmendia de los Santos, actual secretario general de Morena en Puebla, operó entre 2018 y 2019 para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), mismo que acusó inclusive hizo contra campaña en su contra.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal, durante su opinión sobre la situación actual que se ha generado por la polémica del partido Morena y la dirigencia nacional, comentó que no ha visto a la fecha al actual secretario general con funciones de presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) de Morena en Puebla.

Refirió que este personaje en las campañas electorales de 2018 y 2019 estuvo apoyando las campañas del partido tricolor, es decir, de Enrique Doger Guerrero y de Alberto Jiménez Merino, inclusive puntualizó que le hizo contracampaña al actual mandatario poblano en la zona de Chilac, principalmente.

“El que hoy se dice presidente estatal de Morena, que es secretario general (Garmendia de los Santos), que dijo el otro día por encargo de la presidenta municipal que nos conminaba a no sé qué cosas, no lo he visto, la última vez que lo vi fue en 2018, estaba en campaña en favor del PRI en la zona de Chilac, hay fotografías y haciendo contracampaña contra mí, hoy es el presidente, cómo es posible en la segunda campaña igual”, dijo.

Recientemente el secretario del CDE de Morena se vio envuelto en la polémica por el tema del cambio de sede del partido, que ocupaba en un inmueble del Boulevard Carlos Camacho y la 11 Sur a uno de la colonia la Paz, esto debido a que algunos integrantes de la dirigencia estatal alegaron que fue ilegal este tema.

Por su parte, refirió sobre el pleito por la dirigencia nacional, lamentó que Porfirio Muñoz Ledo esté rodeado de los fundadores de Morena, mismos que en su momento apoyaron al PRI y han provocado la descomposición del partido actualmente.