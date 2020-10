En Puebla no habrá fiesta nocturna: antros y tables dance estarán cerrados (VIDEO)

Antros, tables dance y centros nocturnos se quedarán nuevamente con las ganas de reabrir. El gobernador Miguel Barbosa Huerta descartó su regreso una vez que el Semáforo Epidemiológico local pase a amarillo debido a que serían verdaderas “fiestas COVID” y asegura que no se imagina Sana Distancia en un table dance.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo comentó que la apertura de antros o los que funcionan legalmente no debe ser solapada para que abran y esto represente un riesgo a la población, es por ello que exhortó a los ayuntamientos a tomar acciones con responsabilidad sobre este tema.

Acotó que no se imagina este tipo de sitios con una Sana Distancia, por lo cual descartó que aun con semáforo amarillo puedan regresar, por lo que este tema se haría hasta que exista vacuna o la pandemia esté totalmente mitigada, puntualizó que dentro de los antros se harían verdaderas “fiestas COVID”.

Refirió que no se tiene prevista la reapertura de estos negocios, además de que no han recibido una petición formal, toda vez que exhortó a los gobiernos municipales a que se actúe con responsabilidad y no hagan cosas que no deben hacer, dando permiso a estos giros.

“La apertura de antros o lo que legalmente funcione, no lo que se solape, no por el momento, vámonos hasta que estemos mejor, yo no me imagino Sana Distancia en un table dance, entonces no, simple y sencillamente eso, los antros serían verdaderas fiestas COVID, no tenemos previsión sobre reapertura en estos negocios”, dijo.

En días previos, empresarios y representantes legales de diferentes establecimientos de este giro enviaron una solicitud al Ayuntamiento de Puebla para que se les permita reabrir tomando en cuenta todas las medidas de Sana Distancia e higiene al interior de los centros nocturnos.

La próxima semana podrían ampliar aforo

Por su parte, la titular de la Secretaría de Economía, Olivia Salomón Vivaldo, detalló que se está a la espera de que el Ejecutivo pueda ampliar el aforo seguro a más del 33 por ciento y se les extienda el horario de cierre a diferentes giros comerciales para poder operar después de las 21:00 horas, esto para que más empleos se vayan regenerando.

El mandatario, al anunciar el regreso de los estadios deportivos con público, refirió que espera que para el 23 de octubre la capital ya sea color amarillo y con ello poder poner a la entidad en general en este color tras la tendencia estable del COVID en Puebla.

Da visto bueno a baños públicos: ahí se dan unas entoalladas tremendas

Respecto a la petición de dueños de baños de vapor públicos para la reapertura, Barbosa refirió que Protección Civil debe acudir a revisarlos para ver que cumplan con las normas correspondientes y cumplir con una reapertura, por lo cual dio el visto bueno para que estos giros reabran.

Acotó que en ese tipo de lugares la gente se da unas “entoalladas tremendas”, aunado a que los dueños de diferentes lugares de este tipo pidieron la oportunidad de volver a trabajar bajo los lineamientos que el Ejecutivo les comparta, esto debido a que alegaron que por la pandemia todos sus ingresos bajaron y los tienen al borde de la quiebra.