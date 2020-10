Abogados que se han quedado plantados en la JLCA exigen destitución de Daza Buendía

Con el fin de lograr la renuncia del presidente de la Junta local de Conciliación y Arbitraje, Mario Daza Buendía, el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla (Suntuap) y el Colegio de Abogados por el verdadero estado de derecho conformaron un frente de oposición para exigir al gobernador Miguel Barbosa Huerta la remoción del titular de la Junta, a quien acusaron de actuar en detrimento de la clase trabajadora.

Bajo los argumentos de actuar dolosamente en perjuicio de la clase trabajadora y la ineptitud para administrar un órgano de justicia laboral, Jorge Sosa, presidente del Colegio de Abogados, y el secretario Guillermo López Mayo exigieron al Gobierno del Estado la renuncia del presidente de la Junta local de Conciliación y Arbitraje, Mario Daza Buendía.

En conferencia de prensa, Jorge Sosa expresó que el acuerdo que emitió Daza Buendía en donde estipuló que los términos corrieran a partir del 5 de octubre para las demandas de tipo procesal afectó tanto a la clase patronal como a la trabajadora, puesto que hubo cientos de escritos que no pudieron presentar a tiempo por el cierre –en dicho día– de la Junta en punto de las 14:00 horas.

Por lo tanto, ante la falta de presentación de escritos, las demandas perdieron efecto jurídico tras estar prescritas. Con lo mencionado, Sosa pidió la remoción de Buendía puesto que actuó con dolo y por tanto sugirió a los licenciados Marcos Édgar Lucero Osorio y a Gabriel López Nájera como sus candidatos para ocupar la presidencia del organismo.

“Esperemos que se solucione este problema de los términos procesales y que ya no esté en su cargo el presidente Daza Buendía. Queremos que Barbosa haga honor a la Cuarta Transformación, que demuestre con hechos que está interesado en que camine correctamente la administración de justicia laboral”, comentó.

Niegan nota a Suntuap y pretenden desalojarlos

Por su parte, el secretario del Suntuap, Guillermo López Mayo, expresó que la organización sindical tiene 25 años pidiendo la toma de nota –documento que da certeza y reconocimiento jurídico–.

Aseguró que Daza Buendía está actuando dolosamente puesto que al no darles esta nota, permitirá que al menos 200 familias de trabajadores del Sindicato sean desalojados de un predio que adquirió el abogado José Luis Espinosa Vega sin poder poner resistencia.

“Se declaró una suspensión del acto reclamado pero sigue sin solución el problema en tanto el Suntuap no tenga personalidad jurídica para echar abajo todas las cosas ilegales que promovió José Luis Espinosa Vega y vemos que el presidente Buendía está actuando no sólo con capacidad sino con dolo al no entregar la toma de nota”, concluyó.