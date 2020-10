Reparte Karina condonaciones a diestra y siniestra, también a sus simpatizantes

Durante 2019 y lo que va del 2020 Karina Pérez Popoca repartió cientos de condonaciones fiscales a diestra y siniestra a empresarios y familiares, pero también a simpatizantes de su candidatura, convirtiendo esos perdones en un instrumento electoral.

CAMBIO documentó los casos de Sebastián Francisco Amaxal Toribio, quien es tío de su esposo Javier Amaxal, a quien le otorgó el 75 % de descuento para una licencia de construcción; de 100 % en favor de Angélica Zamora Tototzintle respecto al pago de licencia de construcción de locales comerciales, por mencionar algunos de los cientos de casos que registró durante 2019.

El uso electoral político que Pérez Popoca le da a su “facultad como Presidenta Municipal Constitucional” quedó evidenciado con la condonación que durante el segundo trimestre del 2020 entregó a Manuel Miguel Teutle Cuaya de Transportes Tlaxcalancingo Xochitepec; a Bernardo Escalante Gómez de Traslados Express Tlaxcalancingo, y José Virgilio Tlachi Cuamani de Turitaxis San Antonio, en sus trámites de factibilidad de uso de suelo para la instalación de sitios de taxis en seis zonas diferentes del municipio.

Según los oficios FUS-33, 34 y 35-2020, Karina Pérez le condonó a Transportes Tlaxcalancingo Xochitepec arriba del 40 por ciento del pago que tenían que realizar por concepto de Factibilidad de Uso de Suelo para cinco cajones de estacionamiento para sitio de taxis, pues de los 9 mil 475 pesos que debían de pagar, sólo entregaron 5 mil 500 pesos por “autorización de Presidencia”, según se señala en los documentos.

En el oficio FUS-42 y 43-2020 vuelve a hacer lo propio con la empresa Traslados Express Tlaxcalancingo en el trámite de Factibilidad de Uso de Suelo para cuatro cajones para sitio de taxi condonando igual el 40 %, pues de los 6 mil 950 pesos que debían de pagar sólo pagó 4 mil pesos por “autorización de Presidencia”.

Finalmente en el oficio FUS-51-2020 a la empresa Turitaxis San Antonio le condona también un 40 % del pago de Factibilidad de Uso de Suelo para dos cajones de estacionamiento para sitio de taxis, pues de igual manera debían de pagar 3 mil 475 pesos y por “autorización de Presidencia” sólo realizó el pago de 2 mil pesos.

De acuerdo con las fuentes consultadas, los tres empresarios apoyaron a Pérez Popoca durante su campaña para el traslado de sus acarreados en diversos eventos que tuvo en su búsqueda por la alcaldía de San Andrés.

Hasta el Jefe de Oficina de Presidencia hace condonaciones

En poder de CAMBIO también está el oficio No. 06919 de fecha de 17 de enero de 2019 y firmado por José Luis Pacheco Domínguez, Jefe de Oficina de Presidencia, enviado a Moisés Coyotl Cuaya, secretario de Desarrollo Urbano y Sustentable de San Andrés Cholula, para informarle de otro descuento al pago de contribuciones y/o licencias.

En este caso fue la condonación del 50 % a favor de la c. María Guadalupe Alvarado Carraro, aunque no se establece el monto ni el concepto por el que debía de hacer el pago, pero señala que la condonación fue “firmado y sellado por la c. María Fabiola Pérez Popoca, Presidenta Municipal de San Andrés Cholula”.