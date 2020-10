Evade Genoveva declarar sobre aumento de huachicol con Moreno Valle y Cienfuegos

Genoveva Huerta Villegas, comentó que desafortunadamente Rafael Moreno Valle ya no podrá aclarar las acusaciones en su contra y del ex titular de la Sedena, sobre vínculos con bandas huachicoleras

El ex gobernador Rafael Moreno Valle ya no podrá aclarar las acusaciones en su contra y del ex titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, sobre vínculos con bandas huachicoleras, tras perder la vida hace casi dos años, señaló la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas.

En rueda de prensa la líder panista evitó dar pronunciamientos sobre el incremento en el robo de combustible en el gobierno de Moreno Valle y que coincidió con el periodo de Salvador Cienfuegos Zepeda al frente de la Sedena.

Esto al asegurar que el ex mandatario ya no puede aclarar las acusaciones sobre vínculos con huachicoleros, tras perder la vida hace casi dos años.

En este sentido Huerta Villegas lamentó la falta de resultados del gobierno federal para poder aclarar los verdaderos motivos que causaron el accidente en donde también murió la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo.

“Habría que checar, lamentablemente ya no le podemos preguntar al ex gobernador, por ciento seguimos sin saber lo que paso y ya casi se va a cumplir otro año más”, dijo.

El periódico Reforma publicó un reportaje detallando que hubo un aumento en el huachicol, gracias a la complacencia de Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional y del entonces gobernador Rafael Moreno Valle.