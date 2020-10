Gobierno de Puebla va contra morenovallismo: más de 30 ex funcionarios son investigados

Son más de 30 ex funcionarios y personajes del morenovallismo encabezados por José Antonio Gali Fayad, Luis Banck Serrato, Fernando Manzanilla Prieto y Jorge Benito Cruz Bermúdez los que actualmente tienen una investigación en su contra confirmada por la administración de Miguel Barbosa Huerta, en las que se investigan irregularidades como el uso ilícito de recursos, entrega de notarías, títulos ‘patito’, sobrecosto de uniformes y fraudes.

Desde el primer mes de la gestión de Miguel Barbosa Huerta iniciaron diferentes revisiones en todas las dependencias y Organismos Públicos Descentralizados (OPD) del Ejecutivo estatal, en las que hasta el momento se han detectado diferentes irregularidades como compras a sobrecosto, desfalco, obras ‘fantasma’, proyectos ventajosos a favor de empresarios y ‘elefantes blancos’.

Derivado de éstas, ex funcionarios como el ex gobernador José Antonio Gali Fayad; ex secretarios como Fernando Manzanilla Prieto, Diódoro Carrasco y Facundo Rosas Rosas, entre otros; magistrados, alcaldes encabezados por Luis Banck Serrato y personajes de rangos altos tienen investigaciones en su contra, además de que a la fecha han caído algunos como Óscar Chapa Palomeque por uso ilícito de atribuciones en la compra de uniformes.

Gali encabeza la lista con fraude monstruoso del RUTA y uso de facturas falsas

Recientemente el gobernador Miguel Barbosa Huerta reveló que el ex gobernador panista José Antonio Gali Fayad junto con el alcalde Luis Banck Serrato están bajo investigación por el uso de facturas y simulación de operaciones para lograr desviar recursos, y si bien no se detalló cuántos casos serían, ya hay una revisión a este tema.

En su papel como secretario de Infraestructura con Rafael Moreno Valle Rosas, firmó contratos a sobrecosto, entregó concesiones a favor de empresas y crearon un esquema de desfalco al Ejecutivo estatal con la entrada de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) en 2013. Gali Fayad fue quien inauguró la Línea 3, misma que tuvo diferentes observaciones por parte de la ASF.

Ex secretarios involucrados en fraudes

Junto a Gali Fayad, en sus papeles de ex secretarios de la época del morenovallismo, personajes como Fernando Manzanilla Prieto, Roberto Moya Clemente, Bernando Huerta Couttolenc y José Cabalán Macari están involucrados en el “fraude monstruoso” del RUTA debido a que firmaron los contratos ventajosos a favor de empresas privadas, mismas a las que el barbosismo les retiró su concesión.

Manzanilla Prieto encabeza la lista de los funcionarios investigados por el uso de la partida secreta que tenía en ese entonces la Secretaría General de Gobierno (SSG), misma que también manejaron Diódoro Carrasco Altamirano, Luis Maldonado Venegas, Jorge Benito Cruz Bermúdez y Jesús Rodríguez Almeyda, los cuales también tienen procesos de auditoría por la SFP a petición del actual titular de la Segob, David Méndez Márquez.

Por el uso de esta partida también están involucrados los ex titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tales como Facundo Rosas Rosas –a quien también denunciaron recientemente por el caso Chalchihuapan–, Jesús Morales Flores, Fernando Rosales Solís y Manuel Alonso Jiménez.

Ex funcionarios de SEP investigados, uno en la cárcel

A los 15 días de que Barbosa Huerta entró en labores, revelaron el sobrecosto en la adquisición de uniformes por el cual se presentaron denuncias, las cuales después de un año se judicializaron, e inclusive se efectuaron.

Tal es el caso de Óscar Chapa Palomeque, quien en junio fue vinculado a proceso por uso indebido de atribuciones y abuso de autoridad, aunque el Ejecutivo refirió que era el único involucrado en este tema.

También se detectó la expedición de títulos ‘patito’ entregados a allegados del morenovallismo como Francisco Rodríguez Álvarez, ex titular de la SDR; David Rosas Armijo, ex director del DIF; el ex dirigente estatal del PAN, Jesús Giles Carmona –quien ya fue detenido e inclusive vinculado a proceso– así como 20 perfiles más.

Mientras que por el tema de los RVOES, están bajo investigación los es secretarios de Educación Pública Patricia Vázquez del Mercado, Ignacio Albizar Linares, Luis Maldonado Venegas y Miguel Robles Bárcenas.

Alcaldes no se salvan, Luis Banck encabeza la lista de investigados

Junto a Antonio Gali Fayad en su papel de alcalde de Puebla, Luis Banck Serrato está bajo la mira del Gobierno del Estado por el uso de facturas falsas y operaciones simuladas. Cabe mencionar que de este ex funcionario apenas comenzarán las revisiones por parte del Ejecutivo debido a que Claudia Rivera Vivanco políticas no ha querido revisar este tema por cuestiones. Otro es Manuel Madero González ex edil de Izúcar de Matamoros.

Otros funcionarios en la mira

De la gestión de Rafael Moreno Valle Rosas también son investigados los siguientes funcionarios: Mariana Navarrete Little, de Carretera de Cuotas, por el tema del RUTA; Víctor Carrancá Bourget, ex Fiscal General, también por el caso Chalchihuapan; Pedro Adalberto González, ex titular de la SDR, por la compra a sobrecosto de moto tractores; Jorge Aguilar Chedraui, ex titular de Salud, por irregularidades; el actual magistrado, Jorge Benito Cruz Bermúdez y Diego Corona Cremean, por el tema del Capcee y obras ‘fantasma’ de escuelas; y Mario Rincón González, ex titular de medio ambiente, por entrega de permisos de espectaculares con irregularidades.

De la gestión galicista, los funcionarios que están siendo investigados son Xavier Albizuri Morett, ex secretario de Infraestructura y Movilidad y Transporte, por corrupción; Martha Vélez Xaxalpa, del mismo cargo pero por el tema de entrega de concesiones irregulares de transporte Público; Rodrigo Riestra Piña, por permisos irregulares en la Smaot; y Gerardo Islas Maldonado, por el tema del desvío del recurso para la reconstrucción del sismo.

Finalmente, del interinato de Guillermo Pacheco Pulido hay personajes como Antonio Peniche García, por entrega de concesiones en la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte, y Rafael Reynoso Mora, también por permisos de espectaculares.